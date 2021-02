„Za poslední dekády bylo prověřeno mnoho různých variant. Současný navrhovaný tunel je již poslední možné řešení,“ konstatoval ředitel chomutovské správy ŘSD Martin Vidimský. Tubus by měl vést od vlakového nádraží až ke koupališti Na Kyselce. Pod zemí by ve směru od Teplic na Most prakticky kopíroval zleva řeku Bílinu. Na začátku i na konci by se pak napojoval na stávající silnici I/13.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkLidé v Bílině čekají na vyřešení problémů s dopravou ve městě už desítky let. „Celou dobu, co tudy přes 30 let jezdím, se mluví o nějakých úpravách, aby se tu netvořily fronty. Nejprve chtěli auta hnát okolo města, teď přišli s dírou pod zemí. Dosavadním výsledkem jsou ale pouze tři kruhové objezdy na průtahu, které kvůli přechodům hned u nich dopravu jen komplikují,“ rozčiluje se řidič Miloš Rážňa.

Silničáři teď přišli s novým návrhem, že chtějí výstavbu tunelu začlenit do širších úprav hlavní podkrušnohorské silnice. Která je prakticky od Chomutova až do Teplic vedena v obou směrech ve dvou pruzích. Pak by se totiž tunel pod Bílinou posuzoval společně s navazující silnicí podobně jako dálniční stavby.

„Chceme tunel v Bílině zahrnout do celkové tahové ekonomické studie,“ řekl Michal Vrabec z Generálního ředitelství ŘSD ČR. Cílem je pohlížet na celý úsek sinice dohromady. „Včetně uvažované výstavby Kladrubské spojky u Teplic a se zohledněním předpokládaných úprav zvýšení rychlosti v některých úsecích na silnici I/13 z 90 na 110 kilometrů za hodinu,“ podotkl Vrabec.



Výsledky takové ekonomické analýzy chtějí mít silničáři letos v létě. Pak by ji měla posoudit centrální komise ministerstva dopravy. Podporu tomu vyjádřilo město Bílina. Podle starostky nejde pouze o řešení dopravy pro Bílinu. „Je to tranzitní silnice, která je hodně využívaná, v návaznosti na další napojení směrů do Německa a vnitrozemí. Samozřejmě, že místním lidem by se hodně ulevilo,“ komentovala už vloni, když se o dopravě v Bílině hovořilo na zastupitelstvu. Pokud by komise studii schválila, mohl by se tunel razit v ideálním případě od roku 2025.