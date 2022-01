Obec Rtyně nad Bílinou nemá vlastní školu, takže děti musejí dojíždět jinam. Obec jim ale alespoň trošku přispívá na dopravu. A to jednorázovou částkou pro každý rok tisíc korun.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Tu si mohou dotyční vyzvednout na úřadě, a to do konce února. Za děti do 18 let si peníze v pokladně musejí převzít jejich zákonní zástupci. Obec pro ověření požaduje potvrzení o studiu. V případě malých dětí, které si plní povinnou školní docházku, žádné potvrzení není potřeba. Tisícovka na dopravu je určená vždy na jeden kalendářní rok, nelze ji převádět.