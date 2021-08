Zdroj: DeníkOcelové kleště upevněné na konci ramene bagru stříhají v těchto dnech most ve Rtyni nad Bílinou jako papír. Z demolice železobetonového přemostění řeky v obci se pro místní stala atrakce. Chodí se sem koukat dospělí i děti.

„Byly jsme včera, děti chtěly i dnes. Prý je baví koukat, jak ten bagr jezdí ve vodě,“ řekla jedna z místních maminek. Méně radosti dělají práce lidem v domcích v sousedství staveniště. Při podseknutí pilířů a zborcení mostovky se jim prášilo do bytů.

K zemi půjdou dva mosty, přes řeku Bílinu a také ten přes koleje. Ústecký kraj je jako investor nechává nahradit novou konstrukcí. „Kvůli zajištění bezpečnosti provozu je nutná náprava velmi špatného technického stavu,“ informoval mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Práce jsou rozložené do dvou fází, a to pro každý most zvlášť. Investice dohromady přesáhne 70 milionů korun. Bourání mostu přes řeku odstartovalo na začátku srpna. Podle Volfa by práce měly skončit nejpozději v únoru 2022. Termín realizace od předání staveniště je 28 týdnů. Druhý most ve Rtyni, který na stejné komunikaci vede přes železniční trať, chce kraj opravit v letech 2022 až 2023.

Zhoršující se technický stav potvrdil starosta Rtyně nad Bílinou Jaroslav Liška. „Už se rozpadal, oprava byla nevyhnutelná. Je dobře, že na to kraj sehnal peníze. Po mostě vede frekventovaná silnice, která spojuje dálniční přivaděč R63 s obcí Žalany,“ uvedl.

Pro řidiče je na dobu oprav vymezená objízdná trasa, která je zavede až na kruhový objezd do Bystřan. Kvůli opravě silničního mostu ve Rtyni nad Bílinou musí počítat s omezením i cestující, kteří využívají linkový autobus. Během bourání a následné výstavby nového mostu jezdí autobusová linka mezi Krupkou a obcí Žim po objízdné trase. Autobusy linky 481 jezdí během výluky mezi Rtyní nad Bílinou a Řehlovicemi přes Brozánky. Neobsluhují tak zastávky Rtyně nad Bílinou kostel a Malhostice.

Za rekonstrukci mostu přes řeku Bílinu kraj zaplatí téměř 35 milionů korun. V případě druhého zmíněného mostu, který překlenuje železniční trať, kraj zpracovává projektovou dokumentaci. Předpoklad realizace je v letech 2022-2023 s odhadovanými náklady 40 milionů korun.