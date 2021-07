V Teplicích začala demolice objektu v Mlýnské ulici. Řadu let tu bydleli bezdomovci, kteří museli pryč. Kam půjdou, netuší.

Teplice, demolice objektu v Mlýnské ulici. Pátek 2. července 2021. | Foto: Deník/Petr Málek

Nedostavěný dům, který měl být původně ubytovnou pro lékaře z lázní a nemocnice, koupil nedávno teplický podnikatel Jaroslav Třešňák. A poslal objekt nekompromisně k zemi. Co bude místo něj, je zatím ve hvězdách. Existují sice plány, jak by se dala celá Mlýnská ulice zmodernizovat, ale je to otázka daleké budoucnosti.