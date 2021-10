Stála na chodníku, kouřila cigaretu a očima upjatě sledovala z Laubeho náměstí směrem k Šanovu cosi v dáli. „Tak tenhle pohled si fakt užívám. Už v minulosti jsem tady zírala na tu hrůzu a říkala si, kdy s tím někdo něco udělá. Teď konečně vidím, co pěkného se za ní schovávalo,“ pronesla návštěvnice lázní v Teplicích. Kochala se novým pohledem na zámeček na skále, ve kterém dnes sídlí obchodní akademie.

Přes třicet let blokovala výhled z této strany ruina nikdy nedostavěné lázeňské ubytovny v Mlýnské ulici v Teplicích. Teď po ní kousek od centra města zůstala pouze rovná plocha, na které by mohly klidně přistávat vrtulníky. Stejně jako nedávná demolice byla atrakcí pro místní, upoutává i volné místo svoji pozornost. Zastavuje se zde řada lidí, aby si pohled zvěčnili mobilem. „Tohle byl kus historie Teplic. Stálo to tu řadu let, nikdo s tím ale nic nedělal. A najednou to město stihlo shodit za pár týdnů. Je ale dobře, že to zmizelo,“ komentoval starší pán, který zrovna procházel okolo.

Demolici ovšem nezařídilo město, nýbrž firma Jaroslava Třešňáka coby nového majitele pozemku. Developer dokonce musel uhradit pokutu 50 tisíc korun, kterou mu vystavil stavební úřad za to, že pro demolici neměl povolení. „Nemělo cenu to zpětně řešit. Vyměřili mi pokutu 50 tisíc korun, nabylo to právní moci, tak jsme to zaplatili, než abychom se soudili,“ konstatoval.

Suť z Mlýnské rozvezly tatrovky po stavbách v okolí, část skončila na hromadě v depu v Nových Dvorech. Prázdnou plochu chce developer nechat hlídat, aby se nestala skládkou s bordelem. A také aby se sem nevrátili bezdomovci, kteří tu řadu let v ruině přebývali. Partička jich ještě zůstala ve stanech v přilehlé zeleni. Ale to se podle Třešňáka také změní. „Nechám to prořezat, aby na to prázdné místo bylo lépe vidět z ulice,“ uvedl k dalším plánům. V budoucnu by zde měly vyrůst nové domy.

Podle vedoucí odboru životního prostředí v Teplicích Dagmar Teuschelové na prořezávku a odstranění náletových dřevin Třešňákova firma žádné povolení nepotřebuje. Na soukromém pozemku se nejedná o žádné vzrostlé stromy, u kterých by likvidace podléhala schválení úřadu. Práce by měly proběhnout v době vegetačního klidu, což je právě na podzim, případně v prvních měsících nového roku.