Vypuštěný rybník Barbora v Duchcově při sobotním výlovu rybářům vydal téměř 120 metráků ryb. Putovaly do sportovních vod v revíru. Informoval o tom předseda místní organizace Vladimír Cholenský.

Výlov Barbory v Duchcově | Foto: Deník/Petr Málek

V sumáři je nejvíce kaprů. Těch přes váhu při výlovu prošlo 110 metráků. Z dalších ryb to byl lín obecný (1,4 metráku), amur bílý (2,1 metráku) a také štika (0,5 metráku). Do konečného součtu je započítána také tzv. bílá ryba, což jsou třeba cejni a plotice. Těch do revírů místní organizace Duchcov rybáři vypustili 3,5 metráku.