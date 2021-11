FOTO: Utopený mobil, metr, deštník. Co vše jsou lidé schopní hodit do rybníku?

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Proboštovský rybník je vypuštěný. Dno odkrylo, co vše dokáží lidé do vody naházet. Odpadkový betonový koš, petky, zavařovací sklenici, botu, deštník a další věci. Třeba i mobil. Obešli jsme rybník dokola a nafotili, co vše leží na dně. Podívejte se na fotografie, třeba tam najdete některé vaše věci, které vám chybí.

Vypuštěný rybník v Proboštově. | Foto: Deník/Petr Málek

Zdroj: DeníkRybník po výlovu spí. Zůstane bez vody. Projde totiž revitalizací. Zástupci firmy, která by ho měla odbahnit a opravit břehy, se už byli na místě podívat. Nebude to snadná práce. Podle proboštovského místostarosty Romana Nešetřila dosáhnou náklady na revitalizaci téměř 16 milionů korun. Obec na to využije státní dotace.