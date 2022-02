V Proboštově pokračuje odbahňování obecního rybníku. Podívejte se, jak práce pokročily.

Odbahnění a revitalizace rybníka v Proboštově. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Likvidují se stávající hráze, které nahradí nové. Bahno z proboštovského rybníku využije jeden z místních zemědělců na svých polích. Revitalizace by měla být do léta hotová. Na rybník se ve větší míře nesáhlo přes 20 let.