Na poslední předprázdninovou sobotu pozval do lázeňského města na sever Čech automobilová zvučná jména. Arazin, Lank, Gottfried, Křeček, Zapadlo, Chovánek nebo Černohorský. Ty všechny jsme mohli vidět v závodních autech při Rallye Sklo Union Teplice, které se na Teplicku a okolí jezdilo v 70. a 80. letech jako jeden ze závodů republikového seriálu. Po desítkách let se opět vrátí závodní auta na náměstí Svobody do centra města.

„Mám už přislíbenu velkou účast posádek. Domluvená je i jedna vložená rychlostní zkouška na celé trati. Pojede se po silnicích v Krušných horách. Start i cíl bude v Teplicích,“ řekl organizátor Milan Vobruba.

Součástí projektu bude výstava závodních vozů. Start bude z rampy na náměstí Svobody v sobotu ráno od 8 hodin. Předpokládaný dojezd vozidel do cíle k hotelu Panorama má být ve 14 až 15 hodin. Měřený uzavřený úsek silnice bude z Oseka na Dlouhou louku. Celá trasa bude mít přibližně 60 kilometrů a povede z Teplic přes Dubí a Hrob do Oseka, pak je klikaté měřené stoupání na Dlouhou louku a přesun na Nové město, Cínovec přes Fojtovice do Krupky a Teplic.

Počátky známého automobilového závodu Rallye Teplice se datují do roku 1972. Tehdy se jela první motosoutěž a ve Škodě 110 L Rallye ji vyhrála dvojice Josef Formánek, Jiří Kaftan. Během 70. a 80. let minulého století proběhlo několik měření automobilových sil, a to buď pod názvem Rallye Teplice, či Rallye Sklo Union Teplice. Nejčastěji stál na stupních vítězů Leo Pavlík (7x). Nejvíce startů, a to 13, zaznamenal Václav Polívka.

Po sametové revoluci v roce 1989 se konaly dva závody, které navazovaly na tradici ikonické teplické rallye. Ten poslední v roce 2013 se nedojel, a to z důvodu tragické nehody v erzetě 7. Závodnice Věra Filipová tehdy ve svém modrém mitsubishi na mokré trati ztratila kontrolu nad vozem a havarovala. Náraz do stromu nepřežila. Fotograf tehdejšího týdeníku Směr Zdeněk Traxler navštívil Rallye Teplice během 80. let 20. století několikrát. Podívejte se na jeho fotografie v galerii.