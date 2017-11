S očkováním dětí někteří rodiče váhají

Ústecký kraj - Příjem očkovaných dětí do školek zamotala novela zákona.

Očkování dětí, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Očkovat, nebo neočkovat novorozence? Toto dilema je v současnosti stále omílanějším tématem mladých lidí, kteří přivedli na svět potomka.



Očkování dítěte povinnými vakcínami v dnešní době odmítá až deset procent rodičů s názorem, že účinky vakcín spíš škodí, než zpevňují zdraví miminka.



„V době, kdy jsem byla těhotná, se v mém okolí objevilo úmrtí následkem vedlejších účinků očkování. V okruhu blízkých známých pak bylo několik závažných reakcí, které bohužel skončily ve dvou případech poruchou mentálního vývoje dítěte,“ říká Alice z Litoměřic.



Matku tříletého Tomáše tyto okolnosti donutily ke zvýšení zájmu o očkovací látky. „Začala jsem se více zajímat o hlinité soli nebo rtuť, které jsou jejich součástí,i o riziko nákazy nemocemi, proti kterým má očkování chránit,“ popisuje Alice.

Po zkoumání statistik sledujících četnost onemocnění u očkovaných i neočkovaných dětí se rozhodla u svého syna vakcínu neaplikovat.

„Byl to poměrně dlouhý proces, který zabral hodně času, nakonec však čistě logickou úvahou mi statisticky vyšlo, že mnohem menší riziko je dítě neočkovat,“ doplňuje maminka, která jako větší riziko považuje vedlejší účinky vakcíny.



Pediatři jsou k odkladu nebo úplnému neočkování dětí skeptičtí a považují ho za hazard se zdravím. „Za očkování buďme rádi, je to jako záchranné pásy v autě,“ říká lékařka Miroslava Šormová.

Veškeré vlivy vedlejších účinků očkování na další vývoj dítěte byly podle ní vždy zcela vyvrácené.

„Internet je plný dezinformací. Úhel pohledu je různý, chodí k nám rodiče, kteří neočkují vůbec, ale i rodiče, kteří nechávají očkovat vše. Já jsem každopádně pro to očkovat,“ doplňuje lékařka.

Neočkované dítě podle zákona nesmí do mateřské školy, na tábor nebo sportovní soustředění. Pokud by ho školka přijala, riskuje až půlmilionovou pokutu.

„Zatím nás nikdo o umístění neočkovaného dítěte nepožádal, všechny děti máme proočkované, a to včetně dětí ze sociálně slabšího prostředí,“ říká Milada Novosadová, ředitelka Mateřské školy Terezínská v Lovosicích.



Od letošního září školkám ztížila přijímání dětí kolize dvou zákonů. Jeden říká, že přijaty mohou být pouze řádně očkované děti, druhý zavádí povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, a to i ty neočkované. V praxi to znamená, že čtyřleté neočkované dítě školka přijmout nesmí, ale pětileté už musí. „Je to pro nás zádrhel, rozhodně jsem pro očkování všech dětí, bez rozdílu,“ doplňuje ředitelka.



Pro neočkované děti existují ve vzdělání plnohodnotné alternativy, které ale rodiče nenajdou mezi státními školkami. V těchto případech rodiče předškolní vzdělání dítěte hradí z vlastního rozpočtu. Může je přijít až na několik tisíc korun měsíčně. „Nás to stojí 4 500 korun měsíčně,“ uzavírá maminka Alena.