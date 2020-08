Kuchyňská pánev se zbytky jídla nebo nůž s čepelí o délce 20 cm, se kterým vyhrožoval ženě zabitím. Tak takové věci musel nedávno zlikvidovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Teplicích.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Stát získal tyto předměty na základě rozsudku Okresního soudu v Teplicích. „V jednom z případů například obviněný vyhrožoval usmrcením, kopal do dveří bytu panelového domu užívaného poškozenou a přes dveře vyhrožoval zabitím, při tom v rukou držel nůž a špinavou kuchyňskou pánev se zbytkem jídla, kterou do dveří opakovaně udeřil a nožem do dveří opakovaně bodl. V dalším jednání mu bylo zabráněno na místo přivolanou hlídkou policie,“ řekl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.