Proč musely pryč okrasné sakury u DK Teplice? Zeptali jsme se na magistrátu

Pokácené okrasné stromy na kolonádě v sousedství DK Teplice vyvolaly v těchto dnech řadu záporných reakcí ze strany Tepličanů. I na mě do redakce Deníku se obrátilo několik lidí, kteří zaznamenali v centru lázeňského města likvidaci letitých sakur. Řešilo se to i na teplickém Facebooku, kde se k tomu objevila celá řada fotografií. Na všech už místo sakur byly jen pařezy. Zeptal jsem se proto přímo na odboru životního prostředí u vedení města Teplice, proč se tak stalo, a zda to bylo nutné. Odpověď předkládám.

Pokácené sakury v Teplicích. Stály na kolonádě vedle DK Teplice. | Foto: Deník/Petr Málek