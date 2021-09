„V horizontu několika dalších let by se měla tato budova proměnit v multifunkční středisko nejen pro děti a mládež, ale také pro rodiny s dětmi, školy a také salesiánskou komunitu,“ dodala.

Bývalé jesle čeká přestavba na Živý dům plný aktivit. Jak uvedla Mašková, je před zahájením stavebních prací naplánováno několik dalších akcí, jako například Noční oživená prohlídka, která by měla proběhnout v říjnu nebo v adventní době akce Česko zpívá koledy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.