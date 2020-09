Proběhnou v září a v říjnu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Teplické salesiánské středisko uspořádá v září a říjnu ve svých provozech dny otevřených dveří. Trnovanské centrum v Maršovské ulici bude připravené přivítat zájemce 17. září od 15 do 17 hodin. Prostředí pro aktivační služby – program podaná ruka bude v Plynárenské ulici v Proseticích pro veřejnost otevřeno 9. října od 9 do 13 hodin. Do střediska v Rovné ulici v Proseticích se mohou lidé přijít podívat 23. října od 14 do 18 hodin.