Průvod masek a zábava s kapelou Desperádi v Proboštově. To si zapište do kalendáře na sobotu 18. února. Na masopustu spolupracuje obec. Ve 13 hodin je sraz účastníků průvodu u obecní radnice, kde dojde k propůjčení obce maškarám. Ve 13.15 vyjdou maškary obcí a to po trase radnice - Přítkovská - Jabloňová - Lučiny - Dělnická, objednaný je flašinetář. Po cestě budou sousedská zastavení jako občerstvovací stanice. Z programu dále pak v 15.00 vypuknou zabíjačková hody v Baru U Draka, v 17.00 začne masopustní zábava s kapelou Desperádi, rovněž v Baru U Draka.

Masopust chystají také v Bílině. Na úterý 21. února. Konat se bude na Mírovém náměstí.

Od 10 do 13 hodin je určený primárně pro školy a školky. Připravený je pro ně průvod, pohádka a také hudební vystoupení. Druhá část bílinského masopustu bude od 14 do 17 hodin. Na programu je hudební vystoupení, průvod, pohádka. Po celou dobu akce budou k dispozici zabijačkové hody a další občerstvení.

V neděli 26. února bude od 13 hodin masopust v Bystřanech. Maškarní průvod s koňským povozem a živou hudbou projde z Bystřan do Úpořin k Pondělíkům. Tady čeká masopustní posvícení a zabijačkové hody. Do kroku zahrají harmonikáři, zabubnuje bubeník a rozdrnčí vozembouchy. Na všechny dětské maškary čeká sladká odměna. Během akce bude probíhat soutěž o nejlepší masopustní koláček.

