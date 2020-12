Tento týden došlo k další změně protiepidemických pravidel. Na Českou republiku má největší dopad zákaz tranzitní dopravy, při které si například lidé ze Šluknovského výběžku zkracovali cestu do vnitrozemí nebo do Liberce přes Německo.

Kontroly na hranicích v Rumburku. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

"Definice tranzitu podle místních regulí je průjezd jedním státem EU za účelem vjezdu do jiného státu EU, schengenského prostoru. Tranzit Německem/Saskem za účelem průjezdu z ČR do ČR bohužel nesplňuje tuto definici a tím pádem není možný," uvedl český konzulát v Drážďanech na sociálních sítích. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové se na konzulát obrátila řada českých občanů, kteří si stěžovali na to, že dostali pokutu, případně jim nebyl umožněn průjezd. Spolkové ředitelství policie v Pirně tyto informace potvrdilo, výše pokut se pohybují kolem 150 EUR.