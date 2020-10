Krušný pátek zažil český fotbal. Zatčeno bylo dvacet lidí, mezi nimi i nejmocnější postava, místopředseda asociace Roman Berbr. „Už se dostalo i na tohohle rošťáka. Slušně řečeno,“ řekl Ladislav Vízek, internacionál a Berbrův letitý kritik.

Místopředseda FAČR Roman Berbr | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

„Máme zatím pouze informace, které pronikly do médií, takže v tuto chvíli nám nepřísluší policejní zásah jakkoliv komentovat,“ uvedl Petr Hynek, ředitel FK Teplice. "Ale je otázka, co se má dotáhnout. Vemte si, jaká byla kauza s panem Peltou (bývalý šéf svazu - pozn. red.), už přes tři roky běží. A co? Nic se ještě nedotáhlo. Vadí nám kamarádíčkovství a podobně. A někdy i netransparentnost. Ale nemáme konkrétní důkazy, jsou to jen moje zkušenosti, moje pocity," pokračoval Hynek.