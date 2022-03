Jako bývalý klient ruské banky si přišel pro peníze do Komerční banky pan Petr. „Raději jsem šel hned první den, člověk nikdy neví. Vše proběhlo bez problémů, za 10 minut jsem byl venku i s výplatou zablokovaných peněz. Teď mě ještě čeká rozmyslet si novou banku, kde si udělám účet,“ řekl muž.

FOTO: Teplice stojí za Ukrajinou. Lidé přišli na náměstí protestovat proti válce

Sberbank CZ s ruským zázemím se dostala do problémů poté, co krátce po vstupu ruských vojsk na Ukrajinu začali lidé v Česku hromadně rušit účty a vybírat peníze z účtů vedených u této ruské banky. Nakonec to vedlo k ukončení činnosti peněžního ústavu.

Výplatu náhrad klientům Sberbank CZ zajišťuje Garanční systém finančního trhu prostřednictvím poboček Komerční banky. Výše náhrad je stanovena na maximální částku 2 499 500 korun. V hotovosti lze vybrat peníze na 40 pobočkách Komerční banky (včetně té v Teplicích), bezhotovostně na 241 pobočce. Seznam míst lze najít na stránkách Komerční banky.