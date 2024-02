Z důvodu opravy provozní havárie na vodovodním zařízení je v úterý 20. února omezená dodávka vody od rána v části ulic Trnovanská a Antonína Sochora v Teplicích.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace Teplice plánuje opravu do 12 hodin. Poté by měla být dodávka pitné vody do domácností obnovena v plném rozsahu do všech domácností v dané lokalitě.

Koho se omezení přesně týká, má SčVK uvedeno v informační zprávě na webových stránkách v sekci havárie.

* SčVK nabízí svým zákazníkům pro podobné případy službu SMS Info. Zde se mohou dozvědět, že jim voda nepoteče, zda je havárie nebo zda bude v jejich lokalitě odstávka kvůli naplánované opravě potrubí. „Nechte si informace zasílat přímo na svůj telefon. Nebudete zaskočeni v případě přerušení dodávky pitné vody,“ nabízí službu SčVK na svých webových stránkách. Informace svým zákazníkům zasílá SčVK prostřednictvím SMS služby zdarma. Stačí se zaregistrovat a tím si službu aktivovat. * Registrovaným zákazníkům přijde přímo do jejich mobilu informace o přerušení dodávky vody, haváriích a větších provozních událostech týkajících se výhradně adresy uvedené v registraci. Službu lze aktivovat kdykoli. Možností máte hned několik. Třeba zavolat na zákaznickou linku 601 267 267 nebo 840 111 111. Operátorky zákaznické linky s vámi vyplní registrační formulář. Registraci on-line lze provést na webových stránkách SčVK.

