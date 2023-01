Sedmdesátníci s praxí nad deset let. Podle policie nejhorší šoféři

Nejrizikovější kategorií na silnicích v Ústeckém kraji jsou řidiči ve věku nad 70 let. Vloni způsobili 1 438 nehod, dále pak řidiči ve věku 40 – 49 let, kteří zavinili 1 362 nehod a řidiči ve věku 30 – 39 let s 1 304 nehodami.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay