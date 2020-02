Debutantkou bude například Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny za ANO 2011. O důležitém kroku, který se rozhodla ve svém životě udělat, informovala v těchto dnech veřejnost prostřednictvím svého facebookového profilu.

„Aby se podařilo něco změnit v oblastech, které nás všechny trápí, musí být v Praze slyšet o našich problémech, návrzích řešení, ale i o potenciálu, který okres Teplice skýtá. Jako matka dvou puberťáků, starostka a rodilá Bíliňačka chci, aby náš region vzkvétal a aby zde chtěly žít i naše děti,“ uvedla žena, které chce po křesle v čele města Bíliny okusit také to senátní.

Nahradit Kuberu v senátním sboru chce také Oldřich Bubeníček (KSČM). Jako vhodného kandidáta ho v minulých dnech odsouhlasil na svém jednání okresní výkonný výbor KSČM. „Byla jsem ho ve čtvrtek na magistrátu už zaregistrovat,“ sdělila Bubeníčkova stranická kolegyně Jitka Hanousková. Stávající hejtman a bývalý starosta Bíliny, který už v minulosti dvakrát do Senátu kandidoval, by teď podle svých slov rád v horní komoře parlamentu zúročil zkušenosti z osmileté práce v samosprávě. „Mám tím na mysli ani ne tak zákonodárnou iniciativu, ale věci praktické, které mohou pomoci našemu regionu, který si ji bezesporu zaslouží. Například v sociální oblasti,“ zmínil Bubeníček.

Dalším, kdo by se mohl ucházet o uvolněný post senátora, je Tomáš Tožička, který by měl kandidovat za Piráty. Uvedl to server Novinky.cz s tím, že jeho nominaci předložil šéf strany Ivan Bartoš.

Čas na rozmyšlenou si zatím nechává například ODS. Podle předsedy místního sdružení Hynka Hanzy oznámí občanští demokraté jméno až v pondělí. Přitom právě Hanza by byl podle šéfa senátorů ODS Miloše Vystrčila tím vhodným adeptem. Nabídku prý zvažuje s ohledem na to, zda by se mu povedlo skloubit práci senátora a řízení lázeňského města, jako se to dařilo jeho zesnulému předchůdci. V souvislosti v ODS se hovoří také o Miroslavě Němcové.

Oficiální jméno nesdělila zatím ani místní ČSSD. Doporučení dostali dva lidé, mezi nimi starosta Krupky a krajský zastupitel Zdeněk Matouš, který ale kandidaturu odmítl. „Budu chtít obhájit post v kraji, do senátních voleb nepůjdu,“ potvrdil Deníku. Vhodným kandidátem sociálních demokratů by mohl být také starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. „Stále to zvažuji. Rozhodnu se v pondělí,“ řekl.

V souvislosti se senátními volbami padají v Teplicích i další jména. Například za Trikolóru potvrdila její mluvčí jako kandidáta Zdeňka Peška. Spekuluje se také o Zdeňku Bergmanovi (Volba pro Teplice), který byl v posledních senátkách v roce 2018 největším soupeřem Jaroslava Kubery. „Zatím zjišťuji, zda by případná kandidatura měla podporu od subjektů, u kterých bych o to stál,“ uvedl ředitel gymnázia ve čtvrtek. Čas má do pondělí.

Naopak do boje o post senátora nezasáhne Petr Pípal (Severočeši.cz), který už v minulosti kandidoval. „Před osmi lety jsem se o post senátora ucházel a ta zkušenost mi stačila. Se Severočechy půjdeme do letošních krajských voleb. Skrze práci na kraji lze mnoho pozitivního vykonat i pro Teplicko. Navíc brzo mi bude 61 let a chci si více užívat své rodiny a netrávit svůj čas různými půtkami v Senátu,“ konstatoval starosta Dubí Pípal.

Posledním dnem, kdy mohou strany zaregistrovat svého adepta na nového senátora za Teplicko, je pondělí 10. února do 16 hodin. Vítěz voleb se mandátu ujme na zbytek Kuberova funkčního období, tedy zhruba na čtyři roky do 13. října 2024.