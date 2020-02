Podle Pavly Doksanské z teplického magistrátu byl problém s registrací kandidáta v případě koalice s názvem Vize národních socialistů. Poslední revizní termín byl tento čtvrtek. V pondělí úřad vylosuje čísla jednotlivých kandidátů. První kolo doplňovacích voleb bude o víkendu 27. a 28. března.

Za ODS se bude o hlasy voličů ucházet primátor Teplic Hynek Hanza. Za KSČM hejtman Oldřich Bubeníček, hnutí ANO vyslalo bílinskou starostku Zuzanu Schwarz Bařtipánovou. Na uvolněný post po zesnulém Jaroslavu Kuberovi chce také starosta Duchcova Zbyněk Šimbera z ČSSD. Za hnutí Senátor 21 do boje půjde ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman. Starosty a nezávislé bude reprezentovat starostka Hrobčic Jana Syslová. Piráti posílají do voleb Tomáše Tožičku. Za SPD kandiduje krajský zastupitel Bohumil Ježek, Trikolóra má jako želízko v ohni ředitele střední školy v Teplicích Zdeňka Peška. Desítku uzavírá za stranu Rozumní bývalý kněz Eugen Sigismund Freimann.

Kandidovat chtěl také Jan Vodrouš za ČSNS. Jeho registrace ale řádně neproběhla. Magistrát přihlášku odmítl s tím, že v tomto případě nejednal za stranu oprávněný člověk. V rejstříku politických stran a hnutí ministerstva vnitra je totiž jako předseda zapsaný Vladislav Svoboda, který magistrátu napsal, že se ČSNS voleb účastnit nebude. Rozpory ve straně budou mít ještě dohru.

Vondrouš se proti rozhodnutí magistrátu odvolá, jak v pátek potvrdil Deníku. „Zcela jistě se odvoláme ke krajskému soudu a v případě nezaregistrování společného kandidáta ČSNS a politického hnutí Vize národních socialistů i následně k Nejvyššímu správnímu soudu, u kterého napadneme samotné volby, uvedl Vondrouš.

S kampaní už začali

Až budou známá čísla, rozjedou kandidáti naplno svoji kampaň. Někteří tak už činí nyní. Vidět na veřejnosti jsou zejména Oldřich Bubeníček, Hynek Hanza, Zuzana Schwarz Bařtipánová, popřípadě Zdeněk Bergman. Pozadu nehodlají zůstat ani ostatní. Svoji kampaň rozjíždí například Zdeněk Pešek, který kandiduje za Trikolóru. „V Senátu se ztrácí smysl pro demokracii. Tohle je třeba změnit,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy. S lidmi chce komunikovat například u marketů.

Někteří kandidáti jdou do voleb opakovaně. Například Oldřich Bubeníček už potřetí, když v předchozích volbách vždy postoupil do druhého kola, kde ho porazil Jaroslav Kubera. Podruhé jde do boje o Senát například Zdeněk Bergman. „Vím, že to nebude snadné. Pan Kubera nastavil laťku vysoko. S podporou přátel a příznivců, kteří o naší společnosti smýšlejí podobně, je to možné a já se na to těším,“ má na svém oficiálním facebookové profilu. Opakovaně se o hlasy voličů hodlá ucházet také bývalý kněz Eugen Freimann.

Dlouholetý senátor za Teplicko Jaroslav Kubera zemřel 20. ledna. O jeho nástupci bude jasno po doplňovacích volbách, které se uskuteční v pátek a sobotu 27. a 28. března. V prvním kole hlasování se ale vzhledem k vysokému počtu jmen nejspíše nerozhodne, podobně jako ve všech předchozích letech.

Vítěz voleb se mandátu ujme na zbytek Kuberova funkčního období, tedy na zhruba čtyři roky.