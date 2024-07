Hanza bude post obhajovat. „Rád bych pokračoval v ochraně svobody a zdravého rozumu v politice. Rád bych se snažil přesvědčit kolegy, že budování pravidel formou zákazů není nejšťastnějším,“ řekl Deníku Hanza.V případě zvolení chce napomoci tomu, aby byl Ústecký kraj vnímán tak, že za posledních 50 let odevzdal zbytku země hodně a nyní je mu potřeba pomoci. „Dnes kraj socioekonomicky upadá, oddaluje se životní úrovní od dalších regionů a nůžky se rozvírají. Zbytek republiky si musí uvědomit, že není možné, aby nejslabší článek dále slábl,“ dodal Hanza.

Do senátního ringu nastupuje Jiří Řehák

Jedním z vyzyvatelů současného senátora bude náměstek hejtmana a bývalý teplický radní Jiří Řehák, kterého vyšlou do boje o senátorské křeslo SEN 21 s podporou Pirátů, Zelených, Liberálně ekologické strany a místních hnutí. SEN 21 v současné době zastupují v horní komoře ústecký senátor Martin Krsek a senátor za Chomutovsko Přemysl Rabas, který bude letos svůj mandát obhajovat. „Chtěl bych pokračovat v tom, co jsem dělal na kraji. Tedy klást důraz na šetrnou turistiku, důraz na to, abychom nebyli vyloučeným krajem. Je potřeba neustále vysvětlovat, že stát má pomáhat chudším regionům,“ shrnul Řehák to hlavní, s čím jde do voleb.

Problémy Teplicka jsou podle něj podobné jako u pánevních okresů. „Transformace se příliš nepovedla, je tu vyšší nezaměstnanost, než je průměr v republice. V malostranských palácích chci vysvětlovat, že nejsme periferie, ale místo s bohatou historií a krásnou přírodou, šikovnými lidmi a potenciálem k rychlému rozvoji,“ doplnil náměstek hejtmana a kandidát na teplického senátora Jiří Řehák. Toho podpoří i TOP 09, která nebude na Teplicku stavět vlastního kandidáta.

Do Senátu chce i hejtman Schiller

Poněkud překvapivou je kandidatura hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO), který má trvalé bydliště v Mostě, kde nyní působí jako městský zastupitel. „Sice nejsem z Teplicka, ale tři roky jsem v Teplicích pracoval na okresním soudu. Tři roky jsem na hejtmanství řešil lithium, což mi umožnilo ten region také poznat,“ řekl Jan Schiller.

Ve své kandidatuře do Senátu by se chtěl kromě jiného zaměřit na zlepšení lázeňství ve městě, které podle jeho názoru pokulhává za západními Čechami. „Všichni potichu říkají, jak je to unikátní lázeňské město. Ale chybí tomu větší marketingová podpora. Lidi ve městě také trápí záchytka, nyní se debatuje o nízkoprahovém centru. To vše je potřeba řešit. Ale v širším kontextu. Celokrajském, možná i celorepublikovém. Když se budete soustředit jen na Teplice, tak jim moc nepomůžete,“ připomněl Schiller, který chce voliče přesvědčit svými zkušenostmi z Poslanecké sněmovny nebo z vedení kraje.

Kdo další?

Jasno zatím není o některých dalších kandidátech. Například SPD jedná s PRO Jindřicha Rajchla o společném kandidátovi. PRO podle informací Deníku nabízí bývalého ministra dopravy Zdeňka Žáka, SPD pak místostarostu Duchcova Jana Zahradníčka. Který z nich se do voleb postaví, či zda oba dva, se rozhodne v nejbližších dnech.

Oproti tomu sociální demokraté mají jasno už nyní, že svého kandidáta do senátních voleb na Teplicku stavět nebudou. „O případné podpoře jinému kandidátovi jednáme,“ řekl Deníku krajský tajemník sociální demokracie Petr Troníček.

Svého vlastního kandidáta nepostaví ani komunisté, kteří se chtějí podle bývalého hejtmana Oldřicha Bubeníčka soustředit především na krajské volby.

Jasno bude v polovině července

Další jména ještě mohou mezi kandidáty přibýt, přihlásit se do voleb je totiž možné do 16. července. Na začátku srpna pak registrační úřady rozhodnou o tom, kteří z kandidátů splnili zákonné požadavky a budou připuštěni k volbám. První kolo se pak uskuteční společně s krajskými volbami 20. a 21. září, případné druhé kolo je naplánováno o týden později na pátek 27. a sobotu 28. září. Kromě Teplicka budou letos svého senátora v Ústeckém kraji vybírat také na Litoměřicku a Chomutovsku