Kdo je kdo?Hanza Hynek Bc, 46 let, ODS, bydliště Teplice, náměstek primátora TeplicSchiller Jan Ing., 52 let, ANO, bydliště Most, hejtman Ústeckého kraje

Co řekli po první kole?

„Vnímám to jako úžasné vyznamenání a vysvědčení od občanů za mé čtyřleté působení ve vedení kraje. Zvítězit na Teplicku, které dlouhodobě patřilo k baštám ODS, je pro mě úspěch,“ komentoval Jan Schiller výsledek ze senátního prvního kola na Teplicku.

„Je to i vliv celostátní politiky,“ poznamenal Hanza k výsledku. „Projevilo se to na tom, že lidé na Teplicku volí člověka z Mostu,“ zmínil. V reakcích Hanzy nad výsledky prvního kola také zaznělo, že je s druhým místem prakticky spokojený. Bojovat chce dál. "Stejně jako doposud budu oslovovat voliče," řekl například na otázku ČTK, jaká bude jeho další aktivita před druhým rozhodujícím kolem. „Chci jednat s neúspěšnými kandidáty o podpoře,“ konstatoval Hanza.

Kdy a kde se volí?

Lidé mohou přijít volit v pátek 27. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. září od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky už jim ale (na rozdíl od těch na první kolo) nepřijdou do poštovní schránky, dostanou je přímo ve volební místnosti. Volby se konají ve stejných volebních okrscích jako před týdnem.

Jak se volí?

Společně se dvěma hlasovacími lístky (na každém je vždy jméno jednoho kandidáta, který postoupil do druhého kola) voliči ve volební místnosti dostanou i úřední orazítkovanou obálku. Vyberou jeden lístek, který nijak neupravují. V úřední obálce a za volební plentou jej vhodí do urny.

Nový senátor za volební obvod Teplicka bude známý v sobotu odpoledne po sečtení hlasů.