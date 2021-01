Prvních šest klientů se o víkendu vrátilo do svých bytů v pečovatelském domě v Krupce na Teplicku, který v noci na 3. ledna částečně vyhořel. Zbývající čtyři obyvatelé by se měli zpět nastěhovat koncem tohoto týdne. Jejich požárem postižené byty vyžadují náročnější opravy, úklid a potřebné revize. Senioři proto dál zůstávají v provizorních prostorách na ubytovně v areálu městského stadionu nebo u příbuzných.

„Předpokládáme, že ve čtvrtek či v pátek by se i tito senioři mohli vrátit,“ sdělil místostarosta Krupky Rostislav Kadlec. Podle něj jde o seniory, kteří mají byty v bezprostřední blízkosti příbytku, kde hořelo. „Musíme tam ještě nechat opravit některé poškozené části, například vyměnit dveře včetně zárubní,“ dodal.

Škodu město vyčíslilo až na 5 milionů korun. Dům byl pojištěný, takže radnice očekává nějakou kompenzaci škod ze strany pojišťovny. Proč hořelo, to vyšetřovatelé zatím neuvedli.

„Prověřuje se několik verzí. Vzorky byly odeslány na expertízu. Čekáme na vyjádření znalců,“ řekl k případu policejní mluvčí Daniel Vítek. Buď se jednalo o technickou závadu, nebo o nedbalostní jednání. Neoficiální informace z místa požáru hovoří o tom, že se mohlo jednat o zkrat v kabelech, které obyvatelka využívala jako prodlužováky. Vyšetřovatelé hasičů ani policie to s odkazem na průběh vyšetřování ale nepotvrdili. Vyloučili však úmysl.

Na to, aby se mohli senioři co nejdříve vrátit domů, přispěl 100 tisíc korun krupský závod Knauf Insulation. Další peníze poskytlo město. „Provedly se zatím nutné práce, potřebná sanace plus nějaké opravy, které byly potřeba k tomu, aby dům byl opět životaschopný,“ informoval starosta Krupky Zdeněk Matouš. Na řadu pak přijde vyhořelý byt a ten přímo nad ním, což jsou nejvíce poničené prostory v domě.

Vyšetřování příčin požáru a okolnosti s tím spojené zajímají také opozici radnice. Sdružení Zdravá Krupka na facebookových stránkách poukazuje především na to, zda byly v domě nějaké hlásiče požáru a zda byly vůbec funkční. Rostislav Kadlec za vedení města v této souvislosti poukázal na to, že se jedná o starší dům a jako takový má jiné požadavky na zabezpečení, než když se staví úplně nový domov výhradně pro seniory. „Podle platných předpisů byl tento dům v pořádku,“ uvedl.

Opozice hodlá dění okolo domů pro seniory nadále sledovat. „Domy s pečovatelskou službou v Krupce mají již své za sebou. Ten ve Vodní ulici byl nedávno v havarijním stavu. Kdy se naposledy investovalo do domu ve Hřbitovní ulici, není známo. Dům v Dlouhé ulici vypadá slušně, v minulých letech dostal novou fasádu a výtah, ale jádra v bytech jsou původní,“ komentovali zástupci Zdravé Krupky.

Ničivý požár postihl domov pro seniory s pečovatelskou službou ve Hřbitovní ulici v noci na neděli 3. ledna. V bytě, kde bylo ohnisko, zemřela jedna z jeho obyvatelek, další člověk se nadýchal kouře a skončil v nemocnici. Zasahovalo šest jednotek hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Požár se podařilo zlikvidovat před druhou hodinou ranní.