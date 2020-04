Dlouhé odloučení od rodiny a izolace na jednom pokoji. Senioři v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb v Dubí a v Teplicích nebojují se samotnou nemocí, ale koronavirus proměnil jejich život ve vězení samoty. Pomoci jim mohou fotografie od rodin, divadelníci pro ně také chystají prvomájový průvod.

V organizaci se téměř v úplné izolaci se ocitlo 320 klientů domovů pro seniory. Nesmějí chodit ven ani do společných prostor a celé dny tak tráví jen na svých pokojích a chodbách.

Kvůli rekonstrukci objektů nemohli v Dubí v domově Na Výšině ani na balkon. „Přes měsíc jsou zrušené návštěvy a z bezpečnostních důvodů jim nesmí chodit ani balíčky od rodin,“ říká vedoucí sociálního úseku Kateřina Zemanová. Každý balíček by bylo nutné složitě dezinfikovat. Seniorům, kteří byli zvyklí na každotýdenní návštěvy, rapidně klesá nálada, ztrácejí motivaci a jsou úzkostní. Podle vedoucí sociálního úseku pak může v takové atmosféře rychle dojít ke konfliktům s personálem.

„Všichni jsou vyčerpaní. Naši klienti i personál, na které jsou kladeny obrovské nároky,“ připomíná Zemanová. „Třikrát denně měříme všem klientům teplotu, pracovníci nesundají roušku ani rukavice,“ pokračuje. I u ošetřujícího personálu dochází k izolaci. „Pracovníci i doma omezují kontakt s lidmi na minimum. V případě, že by u nás nákaza vypukla, je pro udržení provozu nezbytné zajistit minimálně čtyřicet lidí. Chtějí se proto úplně vyvarovat riziku,“ vysvětluje stav zařízení vedoucí sociálního úseku.

Sociální služby proto chtějí klienty povzbudit a vyzývají k pomoci jejich rodiny, přátele a známé. „Napište jim dopisy a zašlete fotografie na můj mail. My dopis i s fotografiemi vytiskneme a předáme seniorům,“ vyzývá Zemanová.

„Tyto vzkazy od rodin a přátel je mohou velmi motivovat, dodat jim vnitřní sílu a přesvědčit, že na ně doma všichni myslí a že se znovu setkají,“ věří.

Pomoci se rozhodli i divadelníci z Divadla V Pytli. Už na Velikonoce křižovali okres a na ulicích pod okny domů hráli a zpívali. Pokračovat budou i dál. „Připravujeme pro vás akce trochu naruby. Nebudete chodit na akce za námi, ale my přijedeme k vám. Jako první pojedeme zkontrolovat čarodějnice do Dubí,“ říká principál divadla Petr Stolař. Ve čtvrtek 30. dubna od 14 do 17 hodin městem projede čarodějný vůz s hudbou a kouzly. Senioři pak dostanou ještě květnový nášup. Na První máj jim divadelníci vystrojí pod okny májový průvod.

Ochranných prostředků mají dostatek

Podle vedoucí sociálního úseku Kateřiny Zemanové jsou Podkrušnohorské domovy sociálních služeb služeb Dubí – Teplice momentálně plně vybavené. „Kraj nám opatřil dostatek dezinfekce, roušek a dalších ochranných prostředků. Dostali jsme také rychlotesty na přítomnost protilátek, 840 kusů,“ vypočítává Zemanová. Všechny, které provedli, vyšly negativní.