Od poloviny března platí zákaz návštěv v bystřanském domově důchodců. Blízcí klientů s nimi mohou komunikovat pouze přes telefon nebo počítač. A nejen to. Vedení seniorského zařízení v těchto dnech ještě více omezilo kontakt s vnějším světem. Do skončení nouzového stavu pro klienty nepřijímá od příbuzných žádné balíčky, aby se eliminovala možná nákaza.

Personál se kvůli jeho odtržení od světa snaží klienty udržovat v dobré náladě. Což v této těžké době kvituje především ředitelka Miroslava Barešová. Na facebookový profil domova napsala směrem ke svým zaměstnancům povzbudivý vzkaz:

„Jsme soudržný a pracovitý tým. Zatím vše zvládáme díky vedoucím zaměstnancům, sestrám, pečovatelkám, lidem v kuchyni, na recepci, v úklidu, prádelně, administrativě.“ Personál se na směnách nyní střídá, pro případ karantény tu vyčlenili skupinu, která by zůstala uvnitř na stálo.

Opatření vydaná vládou v souvislosti s pandemií se dotkl i léčebných zařízení v okrese. Lázeňské domy společnosti Lázně Teplice v Čechách teď nové klienty nepřijímají, pouze dobíhají stávající pobyty. Podle obchodní ředitelky Yvety Sliškové zavedli ve všech prostorách přísná hygienická opatření. Klienti nesmějí přijímat návštěvy a debatovat v hloučkách. „Zrušili jsme veškeré skupinové aktivity, mimo provoz je Thermálium. Ty, kteří měli objednané nové pobyty na tuto dobu, jsme obvolali a poukazy jim pozastavili do odvolání. Pak se s nimi musíme domluvit na náhradním termínu,“ uvedla.

Personál chodí v objektech v rouškách, stejně jako klienti. Těm personál lázní zatím nezakazuje chodit ven. Doporučuje jim to ale pouze na krátkou dobu, třeba aby se před vchodem jen nadýchali čerstvého vzduchu. „Jsou disciplinovaní. Nikoho z nich jsem neviděla, že by posedával na lavičkách v parku. Nechodí ani po skupinkách na procházky,“ sdělila obchodní ředitelka. Jak to bude dál, vedení lázní netuší. „Budeme muset především vyřešit odložené pobyty. Kdy to ale bude, to za současného stavu nevíme,“ doplnila Slišková.

Odlišná situace panuje v léčebně na okraji šanovského parku v Teplicích, která je součástí Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení. Během své léčby zde kontaktovali ošetřující personál pacienti s údajnými příznaky onemocnění COVID-19. Vedení lázní to okamžitě začalo řešit s hygienou. Podle Jany Zechmeisterové, mluvčí ministerstva obrany, pod které zařízení spadá, proto byli všichni s možnými příznaky umístěni preventivně v izolaci, v lázních přijali přísná hygienická opatření.

„V léčebně je celkem 30 pacientů, kteří nastoupili do lázeňské péče před vydáním omezujícího usnesení vlády. Nyní dokončují lázeňskou rekreaci bez léčebných procedur. Jejich péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Možnost předčasného ukončení jim byla nabídnuta, tu však nevyužili,“ uvedla mluvčí resortu. Podle teplické hygieničky Eva Poláčkové tito pacienti postupně procházejí testováním na možné onemocnění COVID-19. Společně s pacienty zůstává v izolaci i personál.