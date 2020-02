Vzájemnou sehranost v postelových hrátkách považují za důležité v manželském vztahu Jana a Martin z Teplic. „Proč o tom nemluvit. Nestydím se. Věnujeme tomu svůj čas skoro každý den. Baví nás to a dělá nám to dobře," říká 53 letá žena.

Spolu s manželem jsou 30 let. Poznali se na dovolené v Chorvatsku, kde byli každý s jinou partou lidí. Pro svatbu se rozhodli po dvou letech vzájemného oťukávání. „Od začátku jsem věděla, že je to ten pravý. Trvalo mi ale nějaký čas, než jsem ho přemluvila k tomu, abychom se vzali,“ dodala. Sex v jejím životě považuje za jeden z hnacích motorů vztahu. "Bez něj to prostě nejde," směje se.

Lidi drží při sobě spousta věcí. Vzájemnou lásku, toleranci a především lidské porozumění uvedli jako důležitý recept na dlouhý společný život manželé Ferdinand a Alžběta Figediovi, když si vloni v září řekli v Krupce své „ano“ po pětašedesáti letech soužití ve společné domácnosti. Celý život zasvětili právě městu Krupka, za což jim při obřadu poděkoval starosta Zdeněk Matouš, který je oddával.

Partner na celý život? Mnohdy nesplněný sen

Součástí celorepublikové ankety Deníku byla také otázka, zda si lidé myslí, že je možné mít v současné době jednoho partnera na celý život. V tomto ohledu už Ústecký kraj nedopadl nejlépe. Lidé odpovídali spíše skepticky. Řadu partnerů ve svém životě vystřídala například 43letá dělnice Lenka. „Zatím se mi nepodařilo narazit na toho pravého. Najít si někoho jen na sex, to není problém. Ale mít vedle sebe člověka, který by vám vyhovoval i po jiných stránkách, to už je horší,“ řekla. Za náročnou partnerku se nepovažuje. „Stačí mi, když bude chodit do práce, večer se sejdeme u večeře, občas pojedeme někam na výlet. A nebude pít alkohol,“ vypočetla své požadavky žena z Teplic. „A nemusíme se ani brát. Jen si vzájemně vycházet vstříc,“ doplnila.

Na Teplicku je nejvíce svateb v rámci celého Ústeckého kraje. V roce 2017 si své „ano“ řeklo přibližně 600 párů, podobně tomu bylo vloni a předloni. V oblasti sňatků má Teplicko i jeden kuriózní zářez. V roce 2000 se v teplickém divadle konala historicky jediná hromadná svatba v okrese. V prvních minutách nového milénia tu tehdejší primátor Jaroslav Kubera na jeden nádech oddal 14 párů novomanželů. „Hlavně, ať nejdou domů osvětlovači. To by se nám to tu rovnou změnilo v bujarou první svatební noc,“ vtipkoval tehdy iniciátor kuriózního zážitku.

Teplicko v minulosti zažilo také obřady z kategorie VIP. Svatbu přímo pod širým nebem lázeňské Teplice zažily v roce 2016. Svatební zvony se rozezněly v září, kdy se v altánku v Zámecké zahradě oženil jeden ze tří tehdejších porotců kuchařské show MasterChef Marek Raditsch. Snubní prsten uznávaný kuchař nasadil své vyvolené Tereze Cinkové z Novosedlic. Spolu jsou dodnes. Letos je bylo možné vidět třeba na Lázeňském plese. Raditschovi do teplického okresu pravidelně jezdí k rodičům Terezy.

Máloco je v lidském životě složitější než mezilidské vztahy. Své o tom vědí také policisté, kteří během roku řeší řadu případů, roztržek a vzájemných potyček mezi mužem a ženou.

V záznamech mají třeba případ, kdy došlo i na plivance. Při vášnivé diskuzi do sebe občas manželé vzájemně strčili a v jeden moment se zcela neromanticky poplivali. Muž se snažil z místa odejít, ale mladá žena jej neustále pronásledovala a snažila se mu v úniku zabránit. To se jí nakonec nepovedlo, a tak si to rázně zamířila na tržiště. Policisty, kteří to přijeli na základě oznámení řešit, nejprve pozdravila zvednutým prostředníčkem a poté se pokusila rychle přejít frekventovanou silnici. Vykřikovala při tom slova, na která se bohabojná žena obvykle stydí jen pomyslet, natož aby je nahlas vyslovila. Protože se i při řešení věci pokusila z místa znovu odejít a také na strážníky zkoušela plivat, skončila v poutech na služebně.

Podle odborníků se mezilidské vztahy mění s dobou. Dříve psychiatři ve svých poradnách nemuseli řešit třeba problémy s nezaměstnaností, hodně se otevřela problematika drog a dalších závislostí, nastaly problémy s exekucemi, se ztrátou bydlení nebo zaměstnání. Začalo se také mluvit o tématech, která dřív byla více tabu. Jako například problematika sexu, psychiatrické potíže, homosexualita. Zkrátka to, o čem se dřív moc nemluvilo.