Moštování zejména jablek bylo dříve oblíbeným způsobem zpracování ovoce také na Teplicku, v posledních letech ale zájem klesá. Potvrzuje to Günter Köhler, který provozuje malou soukromou moštárnu v zahrádkářské kolonii v Bílině. Už loni byl o jeho služby nízký zájem a nadějně to nevypadá ani letos. „Asi to zavřu. Vůbec se to nevyplatí. Lidé nechodí, nevím proč. Do toho všeho teď ta omezení s koronavirem,“ smutnil zahrádkář.

Do Bíliny dříve jezdili lidé ze širokého okolí. „To je historie. Už to není, co bývalo. Měl jsem otevřeno i v týdnu, ale pro nezájem jsem to už nechal jen na sobotách. Tu minulou přišli dva lidé, na další se objednal jeden člověk. To je málo,“ řekl provozovatel moštárny, která funguje v Bílině už od roku 1984. Nejbližší další je až na Litoměřicku.

„Přitom jablka jsou. Fakt nevím, co s tím lidi dělají, proč nechodí,“ dodal Köhler. „Zkusím to ještě v září, a když to nepůjde, tak skončím,“ pokrčil rameny.

Z 10 kilogramů jablek je zhruba šest litrů moštu. Postup výroby je jednoduchý: zvážíte jablka, dáte do drtiče. Vznikne hmota, kterou nasypete z lavoru do formy a přebalíte látkou. Vznikne tzv. buchta. „Pak teprve přijde na řadu lis. Ten je elektrický a samoobslužný. Po několika málo minutách vyteče do kbelíku lahodná jablečná šťáva,“ popsal výrobu Köhler. Značnou práci mu pak dá úklid. „Vše se musí důkladně vyčistit a umýt. A to trvá docela dlouho,“ poznamenal k výrobnímu procesu.

Říká se, že čerstvý mošt posiluje imunitu a celkově je zdraví prospěšný. I proto má moštárna v Bílině své opodstatnění. Funguje hlavně jako služba lidem.

O tom, že by ji zavřel, Günter Köhler uvažoval už v roce 2017, kdy se urodilo málo jablek. Vydržel. Následující rok naopak jely moštárny až do konce listopadu. To zas bylo jablek hodně.

Za výrobu litru moštu se platí obvykle od tří do šesti korun. Někde jsou ceny dané množstvím zpracovaného ovoce. Prodat se dají i padaná jablka. V tuzemských podmínkách je hlavní sezonou pro výrobu moštů podzim, tedy období od září do listopadu. Pro výrobu moštů je důležitá především zralost ovoce.

Podle zahrádkářů by letošní úroda jablek měla být dobrá. Stejně jako třeba na meruňkách se ale i na tomto ovoci podepsalo počasí, a tak ho bude zřejmě více právě ke zpracování. „Mám na zahradě asi deset stromů a všechny jsou obsypané. Letos by to mohlo být dobré. Uvidíme ale, jaká bude kvalita,“ zmínil teplický zahrádkář Rudolf Svoboda.

Cena jablek v obchodech byla na jaře i přes letní prázdniny vysoká. Teď by se měla začít spolu se zahájením sklizní v tuzemsku i zahraničí snižovat až ke 30 korunám za kilogram. Záležet ale bude na marketech.