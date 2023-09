Pořádná řezba proběhla uplynulou sobotu v Modlanech, kterou pro všechny přítomné zajistily dvě řezbářky Magda Malá a Marta Novotná, borec s vizáží metalového dravce Jiří Hejtmánek a škrábač dřeva s holohárem skoro domácí Zdeněk Lamka. Modlanská řezba 2023 přilákala do Modlan řadu zvědavců.

Z Modlanské řežby, obec Modlany, sobota 9. září. | Foto: Se svolením obce Modlany

"Čtyři umělečtí řezbáři motorovou pilou před zraky přítomných vytvářeli nádherné řezby orla v letu, skřítka, hejkala a nádhernou zvoničku. Řezby zůstávají v majetku obce a budou umístěny v obci," uvedl místostarosta Modlan Petr Hubený.

Dále popsal, jak to v sobotu v Modlanech vypadalo:

"Krátce před šestnáctou hodinou to bylo jako při startu F1. Drsné zvuky motorových pil zahájily adrenalinovou podívanou, tak zvaný Speed Carving, kdy sochaři musí do hodiny vytvořit určitá díla. A tak před zraky návštěvníků vznikala kobra, veverka, zvonička ve tvaru srdce ze dvou sov a také duch dubu, ochránce domova. Všechna tato díla byla následně vydražena ve velmi dramatické atmosféře, kdy jeden příhoz navyšoval druhý, až na zajímavou konečnou sumu. Sympatickým gestem přispěl do dražby řezbář Zdeněk Lamka, který věnoval svou vyřezanou sovu, aby suma z dražby byla věnována zdravotně postižené Lucii."

K příjemnému pohodovému odpoledni, jak dále sdělil k akci Petr Hubený, přispěla Šanovská kovárna svou nabídkou občerstvení a vynikajícími grilovanými pstruhy, což byla zaručená dobrota.

"1. ročník Modlanské řezby přinesl zajímavou podívanou, kdy pod rukama řezbářů vznikaly krásné výtvory motorovou pilou, adrenalin proběhlou dražbou, pomoc potřebnému, ale hlavně pohodové odpoledne završené závěrečným vystoupením Zbyňka Humplíka," dokončil obraz soboty místastarosta Modlan.

Zdroj: Se svolením Michala Jirsy.