Generální inspekce bezpečnostních sborů ohledává okolí výbuchu, řidiči musí počítat ve čtvrtek 17. září od 14 do 16 hodin s omezením.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

"Vzhledem k pokračování ohledání místa činu, které provádí Generální inspekce bezpečnostních sborů, bude od 14 do 16 hodin uzavřena část silnice E442 a to ve směru z Teplic do Mostu u sjezdu na Ledvice, a ve směru z Mostu do Teplic u Penny Marketu. Dále bude uzavřena ulice Teplická, která sousedí s místem výbuchu," informovala Generální inspekce bezpečnostních sborů.