Novoroční vyjížďku chystá teplický Koloshop, který v létě v okrese už řadu let pořádá adrenalinový závod Krušnoton. Sraz zájemců na kolech bude 1. ledna ve 13 hodin u Koloshopu v Teplicích. „Tradičně se této naší akce zúčastní přibližně 20 až 30 lidí,“ uvedla za pořadatelský tým Jana Lužinová s tím, že v rámci novoroční vyjížďky nejde o žádnou náročnou trať.

Svérázným způsobem chce do nového roku vstoupit partička otužilců z Teplicka. „Udělali jsme to na Štědrý den a na Nový rok se chystáme znova,“ řekl Jiří Štábl, který hodlá kamarády a další případné zájemce svolat na pláž Barbory. „Ledová Barbora je v zimě super, člověk se odreaguje, udělá něco pro zdraví a skvěle ho to nakopne pro další dny,“ zmínil muž, který se otužování věnuje celý rok.

Kdo prahne po kultuře, tak 1. ledna bude mít možnost vyslechnout si Novoroční koncert v teplickém domě kultury v podání Severočeské filharmonie Teplice. Začne ve 13.30 hodin.

K tradičním novoročním akcím patří výšlapy na místní kopce. Pořádají je turisté. Už 44. ročník má na pozvánce například pochod k chatě Máně na Stropníku. Výšlap 1. ledna spoluorganizuje za TJ Sokol Duchcov Dušan Petráš. Sraz naplánoval na 11.15 hodin u pomníku Nelson v Oseku. Druhý nejstarší novoroční pochod v Ústeckém kraji má dvě trasy – 10 a 12 km.

Miluška Košíková se na Nový rok s rodinou vydá na Milešovku. „Je to naše každoroční aktivita v první den po silvestru. Chodíme za každého počasí. Už dlouho se nám ale nestalo, že bychom museli cestu absolvovat ve vysokém sněhu,“ zmínila dlouholetá turistka.

Další možností je vydat se na Lovoš, po trase Oparno – Lovoš po naučné stezce s odbočkou k Panenským kamenům a zpět po Císařských schodech do Oparenského údolí k Černodolskému mlýnu nebo k restauraci Oráč. Pod hlavičkou Klubu českých turistů Letná Teplice výlet organizuje Jana Štajnerová. Podle propozic je sraz na teplickém nádraží 1. ledna v 8.34 hodin, k odjezdu vlaku.

Pokud ještě nevíte, kde uvítat Nový rok, zde je několik tipů. Silvestrovskou noc na horách nabízí Hotel Pomezí. Na zábavném večeru nebude chybět raut, živá hudba, půlnoční přípitek, ohňostroj a výherní tombola. Hlavní cenou v ní bude ubytování v Praze v tříhvězdičkovém penzionu pro dvě osoby na dvě noci. „Máme poslední volná místa, většina zájemců volí k rezervaci také ubytování. Silvestrovská party je ale možná i pro neubytované hosty, kterým zajistíme bezpečnou cestu domů,“ řekla mluvčí hotelu Pomezí Johana Kydlíčková. Program začne v úterý ve 20 hodin.

Pro vstup do Nového roku jsou otevřené brány v Unico Me v Teplicích. Podnik na svých stránkách slibuje hudbu po celou noc. V podobném stylu bude zábava také například v klubech Knak a Luna v lázeňském městě.

Závěr roku lze strávit na zimním stadionu. Vstup na krytou ledovou plochu v Teplicích stojí 50 korun. Veřejné bruslení tu mají na silvestra od 10 do 13 hodin. Pokud nemáte vlastní brusle, můžete si je přímo na Zimáku zapůjčit. K dispozici je v době veřejného bruslení i broušení bruslí.