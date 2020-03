Skatepark na Angru je stejně jako ostatní sportoviště ve městě uzavřený, byť jej jako volně přístupnou plochu nelze uzamknout. V úterý dopoledne sem přesto zamířili dva mladíci. Po upozornění u vstupu, že tam nesmějí, se zklamaně otočili a odešli. Ne všichni ale poslechnou. Několik případů musela v minulých dnech dokonce řešit městská policie. „Vykázali jsme partičku kluků, ale za pár hodin tam byli zase. Nakonec jsme tam museli preventivně postavit hlídku,“ uvedl ředitel strážníků Michal Chrdle. V posledních dnech se podle něj situace uklidnila, pokuty zatím nepadly.

Smůlu mají i vyznavači kolečkových bruslí. Na asfaltovou dráhu v areálu na Angru nesmějí. „Pokud tam jde paní s kočárkem, tak se to dá ještě tolerovat. Kolečkové brusle ale už ne. Veřejná sportoviště ve městě jsou prostě pro provozování sportu uzavřená,“ podotkl Chrdle.

Druhým problémových místem je vrch Doubravka. Tam zase jezdí lidé autem, přestože je na úpatí hory u silnice značka zákaz vjezdu. Lidé, kteří zákaz porušují, to vysvětlují tím, že se nechtějí po cestě s nikým potkávat. „Vyjedeme nahoru, vyvětráme se a zase se vrátíme domu,“ argumentoval muž za volantem škodovky.

Zákaz vjezdu ale podle zákona platí i v době karantény. To, že si někdo kopec vyšlápne „po svých“, nevadí. Důležité je podle strážníků dodržovat při tom daná opatření, především nosit na veřejnosti roušku. „Vjetí do zákazu už je ale přestupek,“ upozornil ředitel městské policie.

Na přístupových cestách k vrcholu a především v areálu hradu je potřeba dodržovat pravidla a netvořit hloučky. O víkendu odpoledne tam v jeden čas byla u jedné z vyhlídek na České středohoří u příchodu k hradu desítka osob. Opatření ohledně karantény všichni respektovali, postupně se vystřídali a netvořili skupinky.

Doubravka je vyhlídkové místo nad Teplicemi, které i v době karantény láká k procházce. „Čekala jsem, že tam budeme sami, ale spletla jsem se. Cestu, po které jsme šli, si vybralo více lidí. Je to tedy docela frekventované místo, což jsem nečekala,“ divila se mladá žena se dvěma dětmi.

Nouzový režim je i podle ministra vnitra Jana Hamáčka dobré prokládat kratšími pobyty v parcích nebo v přírodě. „Nikdo nikomu nezakazuje chodit na procházku. Je ale potřeba na minimum omezit lidský kontakt. Pokud půjdete s někým, s kým žijete, nikdo vám to nezakazuje, je to naopak vhodné. Už jsem ale viděl také několik skupinek lidí pijících pivo na předzahrádkách, to opravdu vhodné není,“ okomentoval nařízení vlády ministr Hamáček.