Sněhu je dost, předpověď počasí dobrá, takovou zimu provozovatelé skiareálů v Ústeckém kraji dlouho nezažili. Jenže kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru vleky stojí a skiareály napříč regionem přestávají věřit, že se rozjedou.

„Myslím, že už se nezačne. Doufáme, ale moc to nevypadá. Jedině, že by skončil nouzový stav, ale tomu také moc nevěřím,“ smutní Ivan Soukup ze Skiareálu Telnice na Ústecku. Stejně hovoří i další provozovatelé zimních středisek.

Všechny areály jsou přitom připravené okamžitě spustit provoz. „Upravíme svahy, sněhu je dost a hned můžeme začít,“ potvrzuje ředitel Sportcentra Bouřňák na Teplicku Jaroslav Andres. Promyšlené mají skiareály i hygienická opatření, na oddělení prostor a vznik koridorů by použily sítě, připravené jsou dezinfekce, respirátory.

O možném otevření skiareálů se mluví už několik týdnů. Zatím ale zůstávají vleky stát. Provozovatelům areálů vadí chaos v rozhodování i plané sliby. Pro mnohé areály se navíc blíží hraniční datum, kdy se vůbec vyplatí otevřít. „Začátek března, to budou ještě prázdniny. Pokud alespoň to by se podařilo, byli bychom rádi,“ vysvětluje Petr Hoření, starosta Dolního Podluží na Děčínsku, které provozuje obecní areál.

Názory na vládní kompenzace se mezi provozovateli různí. Skiareálům vláda slíbila proplacení 50 procent denních nákladů. „Nechceme si stěžovat. Nepokryje to ani provoz, bohužel. Ale je to v této těžké situaci vstřícný krok, alespoň nějaké náklady to zaplatí, pomůže to přežít,“ je rád za vládní pomoc Jaroslav Andres z Bouřňáku. Naopak Skiareál Telnice nepovažuje náhrady za dostatečné. „Nejsme s tím vůbec spokojení. Není to ani na náklady,“ míní Ivan Soukup.

Obecní areály na kompenzace nárok zatím nemají, snaží se vyjednat, aby také nějaké náhrady získaly. Některé další areály, například pod správou sportovních oddílů, teprve zjišťují, jestli pro ně budou kompenzace možné.

Na Telnici už také museli propouštět zaměstnance, rozloučili se zhruba s desítkou lidí. Tři pracovníci tu zatím zůstali. V Horním Podluží využili toho, že je areál obce, lidé tam tak zatím přešli na jinou práci. Někde provoz zajišťují brigádníci nebo členové sportovních oddílů, v takových střediscích lidé výpovědi nedostávali.

Ztráty skiareálů se pohybují v milionech. Náklady na zasněžování, elektrickou energii, výplaty a další věci platit musí, tržby ale nejsou žádné. „Do února máme náklady zhruba kolem 400 tisíc. Tržby ale nejsou. Na tržbách jsme přišli o miliony,“ potvrzuje starosta Hoření.

„Taková dobrá zima nás mohla zahojit, trochu nám pomoct po těch horších sezonách, mohli jsme mít splacenou část půjčky,“ ví Ivan Soukup z Telnice. Když do příjmů zahrne vládní kompenzace, chybí stále miliony. „Zatím jsme přišli tak o šest až osm milionů,“ dodává.