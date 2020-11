Jako první vznikne už příští rok centrální sklad prodejce sanitární techniky Sanitino pro střední a západní Evropu. Pro nedaleké Doly Bílina už to ale nebude takový kšeft, jako když tu fungovala sklárna.

Aktivity v bývalé a opuštěné sklárně vítá starosta městyse Hostomice Ivan Holata. Podle něj je dobře, že se do této lokality navazující na obydlenou část vrátí po likvidaci sklárny opět nový život. „Sklárna po ukončení provozu řadu let chátrala. Je dobře, že ji nahradí něco, co bude opět fungovat,“ říká Holata. Zároveň to vidí jako vhodnou příležitost pro lidi z Hostomic, kteří hledají práci. „Třeba na pozicích ještěrkáře nebo skladníka, jako tomu bylo při přestavbě bývalé hostomické cihelny na sklady,“ naznačuje.

Panattoni chce v Hostomicích postupně postavit komplex budov o rozloze pěti fotbalových hřišť. Accolade bude celý projekt investovat. V první fázi vznikne budova pro společnost Sanitino. Podle navrženého plánu prací se mají na začátku příštího roku odstranit zbytky konstrukcí původního sklářského areálu, kde vzápětí začnou vznikat základy pro novou budovu. Zbývající prostor firma zasanuje a připojí až podle zájmu dalších klientů. Firma Sanitino bude v areálu provozovat poloautomatický centrální sklad pro zásobování střední a západní Evropy.

„Jsem rádi, že v Hostomicích můžeme vdechnout nový život do starého areálu s dlouhou průmyslovou tradicí. Jdeme jasnou cestou investic do výstavby budov šetrných k životnímu prostředí. Máme jedno z nejzelenějších portfolií na světě, ve kterém hraje zásadní roli právě vysoký podíl regenerace starých brownfieldů,“ okomentoval Milan Kratina ze skupiny Accolade.

V minulosti tu řadu let fungovala sklárna Kavalier. Odměrné válce a zkumavky z této sklárny patřily v 70. a 80. letech ke špičce v oboru. V chemických laboratořích nebo ve zdravotnictví se používají dodnes. Známé z toho podniku jsou také trubicové zářivky, které nesměly chybět doma v kuchyni.



Závod se skládal ze dvou provozů. V Hostomicích byl těžký hutní provoz, kde se sklo vyrábělo. V Teplicích na Pražské ulici byl provoz, kde se vyrobené sklo dále zpracovávalo na finální výrobky. Jako energetik pracoval 17 let v tomto podniku Josef Benda z Teplic. „V době špičkové výroby měl závod určitě svoji perspektivu a patřil ke známým v republice. Škoda, že to nedopadlo,“ uvedl pamětník.

Sklárny Kavalier Sázava, největší domácí výrobce varného skla, ukončily výrobu v závodě Hostomice okolo roku 2002. Nejprve se přerušila výroba zkumavek, elektronkových baněk, tabletových rourek a lahviček. Závod ještě vyráběl křemičitan jako surovinu pro další chemické zpracování při výrobě skla. Zánikem podniku přišlo o práci téměř dvě stě lidí.



Konec Kavalieru v Hostomicích nepotěšil v té době Doly Bílina. Přišly totiž o jednoho z velkých místních odběratelů uhlí. „Hostomický provoz měl vlastní výrobu generátorového plynu, který se v závodě vyráběl zplyňováním hnědého uhlí. Topilo se s ním ve sklářských pecích. Výroba dokázala spotřebovat denně 150 tun uhlí čili tři železniční vagony,“ zmínil bývalý podnikový energetik.