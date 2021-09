Zájemci se mohou přihlásit do 12. října. Přeměna letité tělocvičny bude zahrnovat výměnu podlah, vytvoření podélných akustických stěn, pořízení nových oken, vymalování, novou elektroinstalaci a rozvod topení. Cenová nabídka od zájemců nesmí překročit 300 tisíc korun. Předložená cena bude také rozhodovacím kritériem při výběrovém řízení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.