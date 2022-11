Letos to je totiž 50 let, co začala v lázeňském městě fungovat Mateřská škola Fráni Šrámka Teplice, situovaná na okraji jednoho z největších panelových sídlišť ve městě. Od roku 1996 působí škola pod samostatným právním subjektem, zřizovatelem je město Teplice. Předškolní zařízení se nachází na úpatí Doubravské hory, vedle třešňového sadu a Písečného vrchu. Poloha umožňuje snadné využití přírodního terénu pro děti. Školku převážně navštěvují děti ze sídliště lemovaného hlavními ulicemi Trnovanská, Sochorova a Doubravická.