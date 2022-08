„Měsíčně je to zhruba o stovku navíc, za rok kolem tisícikoruny,“ vypočítává dopady zdražování ve školní jídelně na rodinný rozpočet Milan Kubík. Jeho dítě chodí na Základní školu Jižní v Žatci, v tamní jídelně se každý všední den stravuje. „Je to další výdaj, další zdražování. Za den je to sice jen pět korun, ale když se to sečte. Za tu tisícikorunu jsme mohli pořídit něco jiného,“ běduje nad další rostoucí položkou na straně výdajů z „rodinné kasy“. Výdaje navíc musí nyní řešit rodiče po celém Ústeckém kraji, od září zdražuje kvůli velkému nárůstu cen surovin drtivá většina školních jídelen.

Jde o vynucené zdražování. „Zdražili jsme o 7 korun za oběd. Museli jsme, podražily velmi výrazně všechny suroviny, ze kterých vaříme,“ zdůvodňuje navýšení cen vedoucí Školní jídelny Sládkova v Děčíně Petra Hašková.

Dítě do 7 let tam minulý školní rok platilo 25 korun za oběd, nově to bude 32. Žák od 11 do 14 let platil 27, nyní to bude 34 korun. Pro žáky nad 15 let tam oběd stál 29 korun, nyní bude stát 36. Za měsíc tak rodiče budou muset připlatit zhruba 140 korun.

Zájem o elektromobilitu stoupá. V kraji nejvíce aut dobíjelo v Teplicích

Navyšování cen potvrzují i v dalších jídelnách v kraji. Podle jejich zástupců nemohou jinak, ceny surovin extrémně vzrostly. „Několik let jsme měli ceny stejné a velmi nízké, už v minulém školním roce jsme ale měli co dělat, abychom vyšli. Museli jsme proto také zdražit, ceny potravin hodně rostou. Navýšili jsme cenu o 10 korun,“ potvrzuje Ivana Lilková ze 7. ZŠ Most. Nejmenší školáci tam nově za oběd zaplatí 35 korun, prostřední 37 korun a nejstarší 39 korun.

Někde šli cestou mírnějšího navýšení, budou vyčkávat, jestli rozpočet bude stačit. Pokud ne, budou muset znovu ceny navýšit. „Drželi jsme ceny hodně dlouho nízko, ale teď už to prostě nejde. Zdražili jsme ale jen o 2 koruny za oběd. Ceny máme stále nízké, uvidíme, jak to bude vycházet,“ říká vedoucí školní jídelny na 11. ZŠ Most Miroslava Vytlačilová. Za jídlo tam děti zaplatí 24, 26 a 30 korun.

Více zaplatí rodiče za obědy také v ZŠ Komenského v Žatci (33, 35 a 37 korun), o pět korun více za jeden den si připlatí v ZŠ Jižní v Žatci (31 korun pro děti do 10 let, 33 korun pro děti od 11 do 14 let a 35 korun pro děti nad 15 let). Dražší jsou obědy také v ZŠ Hornická v Chomutově (28, 32 a 40 korun) nebo v ZŠ Chomutovská v Kadani. „Ceny všeho šly strašně nahoru. Zatím jsme zdražili o 3 koruny, uvidíme, jestli budeme vycházet,“ popisuje vedoucí tamní jídelny Romana Bárová.

Ceny zvednou téměř všude

Od září zdraží drtivá většina školních jídelen. Někde navíc navyšovali ceny už na jaře, většina jich k tomu ale přistupuje až nyní.

Školní oběd přitom platí nejen rodiče, ale aby byly cenově dostupné, hradí velkou část nákladů také zřizovatel a stát. Mzdy platí ve velké většině stát, zřizovatel energie a další náklady, cenu potravin pak rodiče.

Finanční limity na nákup potravin na jeden oběd jsou stanoveny vyhláškou o školním stravování, loni se zvýšily o 20 procent. Nově je maximální cena za oběd pro strávníka od 15 let 45 korun, pro žáka od 7 do 10 let 39 korun, od 11 do 14 let pak 41 korun.

Koupit teplárny po jedné? Jen všechny, chtěl německý vlastník, města ostrouhala

Pro jídelny ve školách je přitom těžké ušetřit a nezdražovat, musí totiž splňovat přísné předpisy a požadavky na výživu dětí. Právě aby kvalita a výživové hodnoty mohly zůstat na stejné úrovni, musí zdražovat. Kvalita stravy zůstane podle všech oslovených vedoucích jídelen stejná, nesmí se zhoršit.

Kvalita se nesníží

„Dětí se to nijak nedotkne. Musíme dodržovat hodnoty dané spotřebním košem, který nám určuje, například kolik zeleniny, ovoce a dalších různých základních potravin má dítě sníst, musíme dodržovat výživové požadavky,“ vysvětluje Petra Hašková z děčínské jídelny.

Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školních jídelnách, udává doporučení denní dávky živin. Jsou také stanoveny určité skupiny potravin, například brambory, maso, ovoce, zelenina a podobně, a jejich doporučená spotřeba na žáka a den.

V kraji potřebujeme, aby sídliště byla zajímavá i pro bohatší, říká antropoložka

„Musíme dbát na to, aby strava byla pestrá. Musíme se držet spotřebního koše,“ potvrzuje Miroslava Vytlačilová z jídelny u 11. ZŠ Most.

Podle expertů zdražování školních obědů přinese navýšení počtu rodin, jež si je nebude moci dovolit. Upozorňují proto na různé charitativní projekty, které dětem z chudých rodin obědy platí. Jde například o Nadaci Women for Women, různé programy nabízejí také některá města nebo ministerstvo školství.