Na kovidové prázdniny mohou děti na Teplicku zatím zapomenout.

Roušky ve škole. Ilustrační foto | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Školy v teplickém okrese se kvůli koronaviru lokálně zavírat nebudou. Není pro to důvod. Pro Deník to uvedla teplická epidemioložka Eva Poláčková. „Nemáme to zatím v úmyslu. Evidujeme sice už některé třídní kolektivy v karanténě na distanční výuce, ale uzavírat celé školní budovy není v rámci souvisejících opatření potřeba,“ řekla.