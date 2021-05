Zásoby testů se pomalu tenčí ve všech školách. Pokud stát testy včas nedodá a školám se je nepodaří za něj zajistit vlastními silami, musely by zavřít. Současné mimořádné opatření totiž zakazuje přítomnost netestovaných dětí ve škole.

„Týden až dva zvládneme úplně v pohodě. Pak už bude situace s testy horší. Ve chvíli, kdy začne chodit do školy i druhý stupeň, budou ubývat ještě výraznějším tempem. Ale na Děčínsku máme o týden výuky za sebou méně,“ popsal ředitel děčínské základní školy na Máchově náměstí Martin Lána. Podle něj by bylo výhodnější, aby testy nakoupilo město, které je zřizovatelem školy. To by se totiž mohlo dostat především s ohledem na poptávané množství testů na výhodnější ceny. „Počítáme ale i s variantou, že si testy budeme muset zajistit sami. Týdně potřebujeme více než 500 testů,“ dodal Lána.

V Děčíně, pokud stát selže, nakonec svým jedenácti základním školám město pomůže. Už se připravuje i na variantu, že bude muset testy kupovat samo.

„Pořád ale doufáme, že stát testy dodá. Navíc doposud nevíme, jakou částku bude stát zřizovatelům hradit. Tedy zda zaplatí skutečné náklady, nebo uhradí jen částku, za kterou testy nakupoval. Jejich cenu ale není vzhledem k rozdílnému množství vůbec možné porovnávat,“ přiblížil další nejasnosti náměstek děčínského primátora Martin Pošta.

Školy se testů od státu dočkají zřejmě později než příští týden. „Výběrová komise se sejde po uplynutí všech lhůt o víkendu 8. a 9. května s tím, že první dodávky by měly dorazit nejpozději do 17. května," řekl na čtvrteční tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga.

Minulý týden bylo v Ústeckém kraji otestováno přibližně 60 tisíc žáků mateřských, základních a středních škol. „Týdně jsou náklady na testování vyčíslené na přibližně pět milionů korun,“ řekl mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Kraj se ale podle vyjádření hejtmana Jana Schillera do shánění testů a jejich následné distribuce do škol zapojovat nebude. To je podle jeho názoru věcí státu, případně zřizovatele. Může to být problém především pro malé školy nebo vesnice, které by si objednávaly jen menší množství testů. „Stále čekáme na to, jak dopadne opakovaný tendr. Vzhledem k tomu, že už jsme zvyklí dělat všechno na poslední chvíli, je improvizace obrovská a budeme objednávat na poslední chvíli. Já už si nyní dávám dohromady nabídky z internetu,“ uvedl ředitel základní školy v Liběšicích na Litoměřicku Jan Táborský.

Podle jeho názoru jsou školy schopné ze svých rozpočtů pokrýt nanejvýš několik týdnů. Pokud by měly financovat nákup testů až do konce školního roku, mohlo by to být pro ty malé problematické. „V takovou chvíli by ministerstvo muselo poslat nějakou mimořádnou zálohu,“ dodal Táborský s tím, že u některých škol se může projevit i neochota některých ředitelů utrácet své peníze za testy.

Podle krajské hygieničky Lenky Šimůnkové má testování ve školách smysl, během dvou týdnů kvůli pozitivním nálezům uzavřela hygiena v Ústeckém kraji přibližně dvě desítky tříd. „Jedná se o třídy, ve kterých byly pozitivně testovány děti minulý čtvrtek a následně byla pozitivita potvrzena PCR testy,“ uvedla Šimůnková s tím, že otevření škol zatím výrazný vliv na průběh epidemie nemělo.