770milionový schodek kraj pokryje z úvěru i přebytků hospodaření. Ani přes další rok na dluh a z rezerv se ale rozpočet nevyhne škrtům napříč odbory. Největší obavu vzbuzují ty plánované ve veřejné dopravě. Krajský odbor dopravy by měl dostat o více než 400 milionů korun méně než loni. Politici ale uklidňují, že nesáhnou k nesystémové redukci linek a úspory najdou jinde.

Kraj dopravu buď zajišťuje sám, nebo ji objednává u dopravců. Jeho odbor dopravy pracoval podle veřejně dostupných materiálů z webu hejtmanství s hypotézou až dvacetiprocentní redukce dopravy od letošního července. Variantu pětinové regulace pokládají úředníci za zcela radikální, až drastickou. „Poznamená celou soudržnost a celistvost systému a jen s vypětím úsilí se možná podaří zachovat zásadní síťové vlastnosti a provázání veřejné dopravy celého kraje,“ upozornili na odboru dopravy. I kdyby třeba velká část spojení zůstala, jakákoli zásadnější redukce na páteřních linkách by zpřetrhala vazby v cestování školáků, pracujících i turistů, kteří obvykle jezdí párově. Tedy většinou ráno tam a odpoledne zpět. Ekonomický efekt takového kroku by byl podle expertů sporný, celospolečenské dopady zato nesporné.

Podle politiků z koalice ANO, ODS a Spojenců pro kraj jsou ale podobné zásahy do dopravní infrastruktury až poslední ve hře. Prioritou je hledání vnitřních úspor. Chtějí vyjednávat s dopravci o ceně za kilometr, otevřít diskuzi o ceně za naftu i za pronájmy autobusů. A když se nezadaří, nebo to nebude stačit? Pak se prý rozhodně nebudou rušit jakékoli linky. Maximálně revidovat spoje. „Že ten autobus někam nebude zajíždět tak často. Ostatně je doba covidová a lidé všeobecně nejezdí tolik,“ poznamenal radní zodpovídající za rozpočet Jan Růžička (KDU-ČSL). „Nechceme rušit žádné linky, tímto směrem se nedáme,“ ujistil také náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

Součástí připraveného rozpočtu jsou i o miliony osekané rozpočty krajských galerií či muzeí. Ve třech kulturních a památkových zařízeních se dokonce budou muset rozloučit s některými zaměstnanci. Jen v Severočeské vědecké knihovně, které hrozí meziroční propad skoro pět milionů, jde až o šest lidí, jak sdělila ředitelka organizace Jana Linhartová.

Čekání na kompenzace

Nynější vyhlídky na další rok hned na jeho startu se ale nakonec můžou ukázat jako příliš pesimistické. Stát by měl totiž krajům částečně kompenzovat výpadek z nižšího výběru daní. „Předpokládáme, že budeme vědět v únoru, jaká ta kompenzace bude, stejně jako budeme znát přebytek hospodaření za loňský rok. Tyto peníze využijeme na to, co se nám nepodařilo pokrýt v prvním kole. Dofinancovávali bychom rozvojové priority kraje,“ řekl Kulhánek.

Priority se ale zatím jen rýsují. Radní Růžička má připravit návrhy do dubnového jednání zastupitelů. On sám od státu očekává kompenzaci ve výši 70-80 procent výpadku daňových příjmů, na které byl kraj zvyklý doteď. Nicméně zrovna na veřejnou dopravu v regionu z tohoto balíku asi nic nepřijde. Kulhánek totiž označil připravený rozpočet v dopravě za optimální. „Pokud se do toho odbor nevejde a budou problémy, pochopitelně to nějak vyrovnáme,“ dodal.

Peníze navíc z kompenzací by naproti tomu mohly jít do sociálních služeb v regionu. Už teď je zřejmé, že kraj na ně letos od ministerstva práce a sociálních věcí dostane o 400 milionů korun méně, než žádají. Pravidelná rezortní dotace jde jak na krajské příspěvkovky, tak i zdejší neziskovky nebo služby zřizované obcemi. Zahrnují nejen péči o seniory v lůžkových zařízeních, ale i terénní programy pro drogově závislé, služby pro hendikepované, pomoc bezdomovcům atd. V posledních letech služby vždy žádaly řádově víc, než dostaly, a stát jim posílal další peníze až v průběhu roku po urgencích. To by se mohlo změnit už příští rok. „Požádali jsme ministerstvo, aby změnilo směrné číslo, kvůli kterému dostáváme méně, zatímco jiné kraje peníze vracejí,“ prozradil Kulhánek.