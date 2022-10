Historie kapely se datuje do roku 1993, kdy začal vlévat krev do žil budoucí skupiny zakladatel Standa Mikota, dnes jediný původní člen. V hudbě i textech samotných se Schlak nepouští do zbytečných komplikací. Což má podle Standy, který se představuje v roli kouzelníka Pokustona, prostý důvod: "Nechceme případným muzikantům Schlak revival nic ztěžovat."