„Letos jsou vysoké zhruba 360 centimetrů. Je to odrůda Bejbino, rajčátka jsou malá, ale chutná,“ řekl Ludvík Schönherr. Na pěstování má své zaručené lety získané triky.

Ven je vysazuje koncem dubna, na tzv. zmrzlé tedy nečeká. „Sázím je do klimatické buňky. To je taková ohrádka 1,2 metru vysoká a obehnaná fólií. V momentě, kdy dorostou do stropu buňky, fóliové víko sundám a ony rostou dál. Samozřejmostí je zálivka a hnojení,“ popsal.

Jde o zkušeného zahrádkáře. Už dříve vystavoval svoji úrodu na Zahradě Čech. Před několika lety tam vyhrál první cenu se svým rajčetem vysokým čtyři metry. „Jsou na třech stonkách, kdybych nechal jen jeden, tak vyskočí na deset metrů. To bych na Zahradě Čech vyhrál jednoznačně (smích), ale nemám důvod se nějak naparovat. Navíc bych to rajče musel utrhnout a přišli bychom o rajský. To je raději sníme, máme je moc rádi,“ svěřil se zahrádkář.

To vysoké je třeba Bejbino

Pokud byste chtěli sklízet 10 – 12 kilo plodů z každého rajčete, stejně jako pěstitel Schönherr, připomeneme jeho rady. „Mám vlastní sazenice, používám hybridní odrůdy. To vysoké je třeba Bejbino,“ ukázal na svém zahrádce k vysoké rostlině a dodal: „Mám i Tornádo nebo Tipo a další odrůdy od malinkých plodů až po velké půlkilové plody. Na zahradu sazenice sázím koncem dubna, pod každou rostlinu dávám lopatku kompostu. Důležité je sázet je šikmo dolů, klidně 30 – 40 cm. Udělají si další kořínky a jsou tak schopné přijímat až trojnásobek živin. Rostliny neokopávám, navrch nastelu vrstvu posekané trávy a když seschne, přidám novou. Zalívám je důkladně, ale stačí jednou za tři dny. Svoji roli hraje určitě fóliová buňka, která rajčata chrání před větrem a vytvoří optimální mikroklima, pravidelné vyštipování a samozřejmě dostatek sluníčka.“

Na zahrádce pěstitele Schönherra narazíte i na citrusy, květiny a melouny. „O kytky se stará manželka, melounů mám 17, akorát dozrávají. Jeden má kolem pěti kil,“ uvedl. Melouny mají rády teplo a vodu. „Používám bílou folii, drží teplo. Melouny musí mít tzv. nožičky v teple. Taková peřinka je důležité hlavně v květnu, kdy je venku 8 či 10 stupňů, a folie dokáže v půdě udržet o pět stupňů víc,“ vysvětlil.