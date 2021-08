Rodinná atmosféra, ruční práce, hudba a divadlo. Živé Teplice v sobotu pobavily

/FOTO/ Prostor u Mušle v šanovském parku v Teplicích patřil v sobotu 21. srpna odpoledne Tepličanům, kteří chtěli poznat své „sousedy“. Mohli poznat to, co vaří, co tvoří, čím se zabývají ve volném čase, a také se seznámit s projekty v lázeňském městě.

Sousedská slavnost Živé Teplice | Foto: Deník/Petr Málek

Konal se zde už 6. ročník sousedské slavnosti Živé Teplice, kterou spolek Sayfy podpořil letošní kulturní léto v lázeňském městě. „Naše sousedská slavnost má za cíl propojovat umělce a všemožné místní tvůrce," řekla za pořadatele Nikola Fialová Seifrtová. V mušli se během sobotního odpoledne vystřídala řada vystupujících, na druhé, takzvané trávníkové scéně, děti i dospělé pobavilo Panoptikum Maxe Fische. Stánky s různým rukodělným zbožím byly rozprostřené na přilehlém chodníku. Návštěvníci mohli ochutnat arabské i vietnamské speciality, ale také květinové chleby, domů si odnést voňavou svíčku a nebo ochutnat pivo ze zbraslavského pivovaru Koza.