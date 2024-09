Primátor města Teplice Jiří Štábl informuje, že Krajský úřad Ústeckého kraje, konkrétně odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko ZO ČSOP Teplice - Fergunna dal rekonstrukci zelenou. „Po prostudování spisu došel k závěru, že vydané závazné stanovisko není v rozporu s právními předpisy. Neshledal důvod k zahájení přezkumného řízení."

Štábl ujišťuje, že deset kusů dubů lesních bude pokáceno v době vegetačního klidu. „Byla stanovena povinnost provedení náhradní výsadby deseti kusů dubů Robur nebo Petraea," dodává.

Slovan kvůli katastrofálnímu stavu hrací plochy odehrál předminulou sezonu v azylu základní školy Edisonova. Poté se sice vrátil domů, technické a bezpečnostní parametry travnatého hracího hřiště jsou ale nedále tristní. „My se dlouhodobě snažili, abychom mohli hrát u nás a nemuseli být někde v pronájmu. V minulé sezoně nám přálo počasí, nebyla velká vedra. Trávník se tak dalo udržet v dobré kondici. Z dlouhodobého hlediska je ale údržba neudržitelná," konstatuje lídr sobědružských fotbalistů Marek Mišák.

„Z důvodu nedostatku spodní vody není dostatek vláhy pro údržbu stávající travnaté plochy. Pro prověření množství spodní vody byl zrealizován zkušební vrt, který prokázal, že množství spodní vody neodpovídá potřebnému množství na zalévání stávající travnaté plochy, ale stačí na kropení umělého fotbalového povrchu," přidává Štábl.

I proto město Teplice rozhodlo, že v Sobědruhách bude umělá tráva. Využívat by ji měl i FK Teplice a okolní kluby, vytíženost hřiště by tak měla být maximální. „Přírodní trávník je přírodní trávník. Umělka je specifická, klouby a kolena na ní dostávaly pořádně zabrat. Ale poslední generace umělých trávníků se s těmi původními nedají vůbec srovnat," tvrdí Mišák.

Na nové hřiště se se svými spoluhráči těší. Novinkou bude rovný povrch, na ten prý v Sobědruhách nejsou zvyklí. „To pro nás bude výzva. Budeme si muset zvykat a přizpůsobit se, usmívá se. „Hlavní ale bude, že budeme moct celý rok hrát fotbal. Konečně nebudeme mít zimní přípravu někde v keckách na ulici, ale i v zimě naběháme s balonem na hřišti nějaké ty kilometry. U nás v Sobědruhách kromě fotbalu žádné jiné vyžití není. Pro všechny tady je nové hřiště obrovsky pozitivní zprávou."

Kácení stromů kvůli modernizaci stadionu - stanovisko ochránců přirody

Město Teplice chystá modernizaci stadionu v Sobědruhách v hodnotě několika desítek milionů korun. Nezapracovalo ale do projektu 10 zdravých dubů, lemujících coby stromořadí okraj hřiště. Místo toho je chce pokácet. Stadion Sobědruhy má výměru cca 11 tis. m2 Stadion Na Stínadlech v Teplicích má celkovou výměru okolo 27 tis. m2 a v další čtvrti Teplic je stadion s výměrou okolo 22 tis. m2. Na stadionu Sobědruhy však roste 10 dospělých zdravých dubů letních, zvláštního pyramidálního vzhledu, poměrně vzácné formy. Z dálky mohou připomínat topoly. Zajišťují nejen opěrné body a úkryty ptactvu, ale i pohlcování oxidu uhličitého a produkci kyslíku, tedy jinými slovy ekologicko-stabilizační funkce nebo ekofyziologické funkce. Tato skupina dubů tvoří stromořadí, tudíž je jasné, že byly v dřívější době vysázeny s konkrétním účelem, s funkcí buď estetickou, nebo ochrannou coby vegetace tvořící stín nebo větrolam. Této hodnoty by si mělo vedení města Odbor životního prostředí vydávající souhlas s kácením stromů naopak vážit.

Ze strany vedení města by měla vzniknout iniciativa za zadání takové varianty stavby, aby se stromy kácet nemusely, případně aby se stavba požadovaných rozměrů umístila na jeden ze dvou dalších zmiňovaných stadionů, zvláště když jsou mnohem větší než stadion v Sobědruhách. Nelze přece přistupovat k přírodním prvkům, které nás sytí kyslíkem a zajišťují naše základní fungování (pracují se vzdušnými plyny, ochlazují klima okolí výparem, do kterého je kumulováno přebytečné teplo vzduchu), tak, že jsou dle správních orgánů tzv. v kolizi se společenskými záměry. Je otázka, zda si vedení města plně uvědomuje skutečný význam stromů z hlediska zachovávání přírodních prvků. V tomto případě, kdy se má pokácet několik zdravých stromů kvůli stavbě sportovního zázemí, to tomu neodpovídá. Záměr postrádá úctu ke stromům.

Ve městě se stále průběžně kácí a bohužel stavba v Sobědruhách není jediná, kvůli které jsou plány ze strany investorů, v tomto případě města, kácet stromy. Jedná se o další parkovací plochy. Tyto stavby jsou ale proti přírodě a proti zdraví obyvatel, protože stromy osvěžují vzduch, jak bylo výše popsáno. Skutečnost není navíc zdaleka tak jednoduchá z hlediska náhradní výsadby. Kompenzace jsou častým argumentem investorů v prosazování jejich záměrů. Problém je, že než mladý strom začne fungovat ve svých fyziologických funkcích stejně jako dospělý, trvá to zhruba třicet let. Do té doby bude citelné sucho v okolí, kde chybí vzrostlá vegetace, a náš obávaný oxid uhličitý, místo aby se zapracoval do hmoty stromů, bude „viset“ v ovzduší a oteplovat ho. A ptactvo a další živočichové nepotřebují k hnízdění mladé nevyvinuté stromy, ale vysoké a členité. Není to v rozporu se všemi snahami ochránit klima? Investoři a firmy si možná myslí, že přece „jednou stavbou se nic nestane“? Jenomže staveb všude přibývá, se všemi negativními důsledky pro okolní klima a zdravotní kvalitu prostředí.

Není konečně na místě začít uvažovat v rozměrech větší skromnosti a nechtít „rozvoj“ za každou cenu? K čemu nám bude sportovní aktivita na stadionu Sobědruhy, když bude pod palbou veder a slunce, a návštěvníci si nebudou moci ani odpočinout ve stínu stromů? Budou usazeni do moderně vybaveného hlediště? Ale není to škoda kácet kvůli tomu zdravé stromy? Proč nejsou navíc brány jako součást koloritu stadionu? Zastávám názor, že pokud se strom má pokácet, musí to být jedině z důvodu jeho ověřeného rizika pádu a za situace, kdy se nedá jinak stabilizovat. Ostatní situace se již dnes dají vyřešit jinými postupy. Ovšem kácet stromy kvůli stavbám je v dnešní době extrémů počasí a nevyrovnanosti vláhy v krajině buď lhostejnost, nebo vědomý hazard.

Proti kácení těchto 10 stromů je možné podepsat e-petici na odkazu: https://gov.cz/e-petice/775-petice-proti-kaceni-10-dubu-v-ramciprestavby-stadionu-sobedruhy-v-teplicich

Gabriela Rusó, ZO ČSOP Teplice - Fergunna