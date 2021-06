„Budeme už v zemi dávno bradou vzhůru, přičemž Slunce, seno se bude v televizi stále vysílat,“ říkala v roce 1989 Helena Růžičková, když společně s dalšími herci a režisérem Zdeňkem Troškou stála před plátnem letního kina v Krupce na Teplicku. Od natočení trilogie uplynulo už 30 let. A skutečně se to stále v televizi uvádí jako jeden z nejúspěšnějších komediálních projektů.

Věděli jste, že právě s komediemi z vesnického života jsou spojení také lidé z teplického okresu? Ať už jako herci v komparsu, tak přímo ze štábu. Za propojením jihočeských Hoštic a severočeského Teplicka mohl filmový nadšenec Jiří Henzl z Krupky, který byl velkým přítelem Zdeňka Trošky. Dohromady je spolu dala právě Helena Růžičková. Většina herců i neherců z letních taškařic už nežije.

Zdroj: Youtube

Třeba se dnes na natáčení erotických scén nemůžeme zeptat Radka Grumbauma, který měl ve filmu při hromadných scénách ze stanového tábora a nebo scén u jezu černé delší vlasy a okolo čela červený šátek. Po internetu také běhá unikátní video z premiéry Slunce, seno a pár facek z Krupky na Teplicku. To musíte vidět. Předpremiéra z 20. května 1989 doprovázená kulturním programem se jmenovala Slunce, seno, paráda. To, že se promítalo poprvé právě v Krupce, byl důsledek přátelství filmového štábu s Jiřím Heinzlem.

V Čechách snad není diváka, který by neznal oblíbené hlášky z těchto grotesek. Malá obec díky natáčení tak každoročně čelí nájezdům turistů a zájem neochladá. Všichni lační projít návsí, spatřit na vlastní oči filmové chalupy, hostinec, mlýn, kostel, zámek i kravín. Co se v Hošticích za 30 a více let změnilo? Podívejte se sem se Zdeňkem Troškou…

„Zdenka Trošku za mnou přivedla Helena Růžičková. Říkala, že se musíme seznámit a něco spolu podniknout. Padli jsme si hned do oka a já měl tu možnost být u natáčení a podílet se na hereckém obsazení,“ vzpomínal na prvopočátek dlouhotrvajícího vztahu Jiří Henzl z Krupky. Zemřel před 9 lety. V archivu měl desítky minut a fotek, které dokumentovaly celé natáčení. Desítky minut a fotek ze zákulisí.

Troškova nesmrtelná série komedií z jihočeských Hoštic nemá soupeře. Kdykoli se v televizi reprízuje, má vysokou sledovanost. Video z premiéry prostředního dílu z úspěšné trilogie vzniklo 20. května 1989, tedy pár měsíců před Sametovou revolucí. Zachycuje samotné představení filmu s doprovodným programem, tak i soukromé záběry, na kterých je například Helena Růžičková se synem Jirkou, Veronika Kánská coby Blažena, Broňa Černý jako představitel Vency a další. Video z Krupky je nejspíše jediným amatérsky dochovaným dokumentem z veřejných premiér.