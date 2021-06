Muž zemřel po zásahu policie v Teplicích. Ta odmítá, že za smrt může zákrok

/VIDEO/ „Dyk more, co je?“ říká dospělý hlas směrem k brečícímu dítěti. „Kde je maminka?“ reaguje mrně uplakaně. „Šla na trasu. Neruš,“ dostává se mu rychlé odpovědi. I to je slyšet na videu z Teplic, které se od soboty 19. června šíří sociálními sítěmi jako lavina.

Zásah v Teplicích. | Foto: Romea TV

Zachycuje trojici policistů, která na ulici pacifikuje stroze oblečeného muže. A to poté, co měl nejspíše pod vlivem drog ničit zaparkovaná auta na ulici. Po příjezdu hlídky s nimi odmítl spolupracovat, naopak trojici v uniformách napadal, a to jak slovně, tak fyzicky. Jednoho ze zasahujících policistů pokousal. Nakonec zkolaboval a už se ho nepodařilo zachránit. Autor videa zabírá mobilem až samotné zadržení muže na chodníku. To, co tomu předcházelo, na záběrech chybí. Kontaktovat se ho redaktorovi Deníku nepodařilo. Vše se odehrálo v sobotu odpoledne na rohu ulic Dubská a U Hřiště, kousek od hypermarketu Albert. Policisté vyjížděli po zavolání na linku 158 k oznámené rvačce a ničení aut. Dopadnout přímo na místě se ale podařilo pouze jednoho z aktérů. Video ze zásahu policistů Zdroj: Youtube „Po příjezdu hlídky na místo našli policisté v ulici U Hřiště ležet na zemi muže bez trička, který už měl zjevná zranění. Jakmile se k němu policisté přiblížili, začal být agresivní, napadl je, způsobil jim škrábance, jednoho kolegu pokousal,“ sdělil k případu Daniel Vítek z teplické policie. Hlídka, jak je běžný postup, musela proti agresivnímu muži použít donucovací prostředky. Zároveň mu s ohledem na zranění způsobená před zásahem přivolali také sanitku. Poté, co byl předán do péče záchranářů, muž v sanitce zkolaboval. I přes resuscitaci se nepodařilo obnovit jeho životní funkce. Dva tresty vězení a podmínky. Soud rozhodl v případu bitky na koupališti v Dubí Přečíst článek › Policisté se případem nadále zabývají. Lidé to řeší na sociálních sítích. Případ se stal v lokalitě, kde bydlí i obyvatelé romské národnosti. Mezi jejich komunitou vyvolal sobotní incident záporné emoce. To, co se stalo, zmiňuje například server Romea.cz. „Vrchol brutality,“ citoval server komentář ředitele organizace RomanoNet Michala Mika. „Romský Floyd v Teplicích!“ okomentoval video Michal Mižigár, romista a student historie, který v roce 2019 získal cenu Aspen Central Europe Leadership Award. Na závěry, proč muž zemřel, je brzo. Kvůli určení příčiny úmrtí byla nařízená soudní pitva. Jako předběžnou hypotézu zapsal lékař na místě po incidentu předávkování drogami. Na případu pracují kriminalisté, ale také pracovníci odboru vnitřní kontroly Policie ČR.