Na radnici už vlaje černá vlajka. Lidé nosí na úřad květiny. Město podle informací Radky Senftové z organizačního oddělení, zřídí pietní místo, kde bude také kondolenční kniha. V pondělí dopoledne se mu udělalo nevolno ve své kanceláři, kam přijel z domova. Stihl si ještě přivolat sanitku, která ho převezla do ústecké nemocnice.

Online reportáž Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera 20.01. 14:21 “Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Považoval jsem ho za svého přítele, ačkoliv jsme se někdy lišili v názorech. Jeho smrti velice lituji,” uvedl prezident republiky Miloš Zeman. 20.01. 14:19 "Jardo díky za všechno, za moudrost, upřímnost, zábavu i třeba věčné často poučné odbíhání od tématu. Kubera se nedá nahradit. Půjdeme dál. Věřím, že nás ze shora budeš kontrolovat a budu vděčný za Tvoje připomínky," napsal mimo jiné senátor Miloš Vystrčil (ODS). ¨ 20.01. 14:18 O tom, zda bude mít zesnulý Jaroslav Kubera státní pohřeb, musí rozhodnout Senát a vláda po dohodě s rodinou, řekl Deníku bývalý hradní ceremoniář Miroslav Sklenář. Jakou by mělo mít toto rozloučení podobu, ale není zřejmé. Více ZDE. 20.01. 14:07 Jaroslav Kubera byla jeden z mála politiků, s nímž se dalo zuřivě nesouhlasit, bylo však těžké nemít ho rád. Na svých konzervativních pravdách trval vehementně a zarputile. Vždycky však s nadhledem a vtipem a s tolerancí k protivníkům. Komentář Martina Komárka si můžete přečíst ZDE. Celá on-line reportáž ZDE

Eva Michálková, jeho současná asistentka v Teplicích, kde měl senátorskou poradnu, se k tomu, co se stalo, nemohla do telefonu ani vyjádřit. Pouze plakala. Po boku Jaroslava Kubery řadu let profesně vyrůstala ještě za jeho působení na teplické radnice v roli starosty a posléze primátora.

Radka Senftovou, která mu v době Kuberova primátorského života na teplické radnici zařizovala schůzky a byla jeho pravou rukou, nemilá zpráva zastihla už dopoledne. „Je to hrozné, takovou dobu jsme spolu pracovali. S takovým lidským přístupem, který měl on, jsem se u nikoho jiného nesetkala. Dokázal připustit i diskuuzi. Někdy vzal v potaz i můj názor. Často se se mnou radil,“ komentuje.

Petr Benda byl 12 let Kuberovo náměstkem na teplické radnici. „Mluvil jsem s ním ještě v neděli večer a domluvili jsme se na nějakých věcech. Už je bohužel nestačíme zrealizovat. Dříve jsme sice byli ve vedení města jako rivalové, když já byl za ČSSD a on ODS. Ale musím říci, že když se něco domluvilo, tak to z jeho strany vždy platilo. Byl upřímný a lidský. Bude mi chybět,“ uvedl.

„Jaroslava Kuberu jsem znal jako politického partnera i jako silného politického protivníka, Prožil jsem s ním 10 let intenzivních střetů i spolupráce. Budu na něj vždy vzpomínat jako na férového politika, od kterého jsem se učil. Zprávě o úmrtí, která mě zastihla ve škole, jsem nechtěl dlouho uvěřit, protože byl velmi vitální. Zbytek vyučování už nestál za nic. Je mi to líto,“ vyjádřil se Jiří Řehák, který za sdružení Volba PRO! Teplice do minulého roku působil v opozici teplického zastupitelstva.

Zpráva o Kuberově smrti zarmoutila i zastupitele Teplic, člena ODS a šéfa teplické Sportovní haly Pavla Tetřeva. „Nevím, co na to moc říci. Jsem z toho smutný. Odešel velký patriot Teplic a extrémně pracovitý člověk,“ řekl Pavel Tetřev. Osobně se s ním viděl na prosincovém zastupitelstvu Teplic. „Když jsem ho viděl v televizi v sobotu na kongresu ODS, jak mluvil, tak by mě ani ve snu nenapadlo, že se stane tato smutná věc,“ doplnil. Kubera byl mimo jiné předsedou finančního výboru lázeňského města. „Byl znám tím, že nerad rozhazoval. Stavme a budujme jen za ušetřené peníze. To nám vždy kladl na srdce,“ dodal Tetřev. Kubera rád sportoval. „Hodně hrál tenis. To byl pro něho sport číslo jedna. Rád i lyžoval,“ připomněl. Co si nikdy neodepřel, tak to byly cigarety. Lékařům se spíše vyhýbal. „Oni totiž vždycky něco najdou,“ říkal s úsměvem Kubera.