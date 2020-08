Vápenka v Přítkově, oprám mezi Hudcovem a Lahoští. Dvě místa na Teplicku, kde v minulosti utonuli lidé. Nejvíce „zářezů“ má ale na svém kontě vodní plocha Barbora v Oldřichově. Tedy když pomineme hromadné neštěstí z roku 1879 na hnědouhelném dole Döllinger u Duchcova, kde se po průvalu v zavodněné šachtě utopilo najednou 20 horníků.

Příčinou utonutí jsou buď náhlá zdravotní indispozice, nebo přecenění sil. Smrti z vysílení ve vodě se dá předejít. Především při ponoru pod vodní hladinu. Podle zkušeného sportovního potápěče Davida Vencla z Teplic, který se věnuje disciplíně freediving, což je potápění na jeden nádech, je vždy důležité vědět, do čeho člověk leze.

„Samozřejmě platí, že čím větší neznámá, tím větší výzva. Ale vzrušení a strach je vždy potřeba naprosto ovládnout, jinak se nebezpečí ještě zvyšuje. Takže nikdy nechodit do neznámé vody,“ varoval muž, který se pod vodní hladinou cítí jako ryba ve vodě.

Podle statistik, které má Deník k dispozici, utonuly v letech 2008 až 2018 na Teplicku tři desítky lidí. Nejvíce kritické byly roky 2011, 2012 a 2014, kdy zemřelo ve vodě pět lidí. Například v roce 2012 našli policisté mrtvou ženu na Vápence v Přítkově.

Z roku 2018 je tragický případ z Barbory. Při běžném cvičení báňských záchranářů se na hladinu už nevrátili dva lidé. Našli je u dna až v následných dnech speciálně vybavení potápěči.

Letos zaznamenala teplická policie jednoho utonulého muže. Osudným se mu stal alkohol. Pod jeho vlivem totiž spadl do rozvodněného potoka Bystřice v obci Kozlíky.

„Policisty zalarmoval řidič kamionu, který se vracel ke svému autu a zjevně podnapilého 56letého muže uviděl spadnout do vody. Chtěl pro něj skočit, ale silný proud, který byl v těch dnech po vydatných deštích, okamžitě dotyčného strhl a už mu nemohl řidič pomoci,“ připomněl mluvčí teplické policie Daniel Vítek případ z letošního března. Utonulého muže našli až v Ústí, kam ho odnesl proud.

Nejtragičtějším případem na Teplicku je už více než 140 let stará událost z hnědouhelného dolu Döllinger u Duchcova. 10. února 1879 se v průběhu odpolední směny náhle utrhla uhelná stěna a do dolu začala proudit horká voda. Průval vody byl tak rychlý, že se téměř všichni horníci utopili.

Při ražbě chodby v nejvrchnějším horizontu dolu pracovali horníci Hellebrand a Kovanda. Dělali ruční záseky, když se náhle utrhla uhelná stěna a ohromný proud vody vyrazil do chodby. Oba horníci jen stěží unikli. Křikem varovali ostatní, ale pro ty, kteří se nacházeli v postranních chodbách, to bylo už pozdě. 20 horníků v nejníže položené části dolu se utopilo. Spojovacími chodbami voda pronikla i do vedlejších dolů Viktorín, Pokrok, Gisela a Nelson, které byly během pěti dnů zcela zatopeny. Jako jedenadvacátý zahynul učeň, který ve snaze pomoci ostatním při sestupu do dolu spadl z lezného oddělení a utonul v zatopené šachtě.

Na povrchu dolu zavládl zmatek, protože šlo o první větší důlní neštěstí v kraji. Panika se rozšířila i mezi majitele a zaměstnance teplických termálních lázní, neboť během 60 hodin se úplně ztratil do té doby na povrch tryskající světoznámý pramen Pravřídlo.

Voda v dolech stoupla o 102 metrů a poslední poctu zahynulým horníkům bylo nutno odložit na neurčito. Leželi kdesi v bahně zatopených a zcela nepřístupných důlních chodeb ještě dlouho. Pohřeb se konal až 29. května 1881 v neděli za obrovské účasti obyvatelstva. Rakve byly uloženy do společného hrobu. I když deska na pomníku hlásala jména všech 21 utopených horníků z dolu Döllinger, poslední tři oběti byly nalezeny až v polovině června. Do společného hrobu je pak přidali tajně v noci.