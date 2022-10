Frekventovaná železniční trať byla kvůli neštěstí ve směru z Bíliny na Most zcela uzavřena. Na místě zasahovala policie. Některé vlaky nejezdily vůbec, u dalších spojů museli cestující počítat s velkým zpožděním. V 6.30 byla zprovozněna alespoň první kolej se zvýšenou opatrností, na druhá a třetí, mezi nimiž leželo tělo, byl provoz obnoven v 8 hodin.

Mezi Bílinou a Mostem byl v kolejišti nalezen mrtvý člověk, nehoda trať uzavřela

„Na místě probíhaly prvotní zjišťovací úkony,“ sdělila v úterý ráno mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Součástí vyšetřování budou podle ní znalecké posudky, které nějaký čas potrvají. Totožnost 74letého muže je známá. Okolnosti úmrtí jsou předmětem prověřování,“ podotkla.

Nestalo se poprvé

Podobných událostí vyšetřovala policie v úseku trati mezi Mostem a Krupkou několik. Místo v oblasti Kyselky u Bíliny, stejně jako rovinku u Želének anebo koridor mezi zastávkou Proboštov a stanicí v Bohosudově, označují strojvedoucí jako místa smrti. Každá tragická událost se tu zapíše do historie.

Pro strojvedoucího, který vozí vlakem lidi mezi Teplicemi a Ústím, to měla být v letní den v roce 2018 běžná služba. Krátce před třetí hodinou odpoledne se ale jeho práce v kabině vlakové soupravy zkomplikovala. Když se blížil od Teplic do zastávky Proboštov, postavil se mu do cesty starší muž. Zastavit rozjetý vlak už nešlo. Proč to udělal? Podle závěrů vyšetřování se senior nedokázal vyrovnat se svými duševními problémy a spáchal sebevraždu.

Silnice smrti? V Soběchlebech. Nejnebezpečnější v Ústeckém kraji

Ne každý strojvedoucí se dokáže s podobnou situací na kolejích vyrovnat. Několik nehod na kolejích měl už před očima Ivo Valášek. „Je to mžik. Vy jen koukáte, co se děje. Nemůžete se na to nikterak předem připravit. Často to vzhledem k profilu trati vidíte na poslední chvíli,“ popisoval Deníku dlouholetý strojvedoucí. „Přirozeně se snažíte zastavit, ale nemáte šanci,“ poznamenal. V současné době řídí Pendolino na rychlotratích, ale koleje z Chomutova přes Teplice do Ústí z dřívější praxe dobře zná.

Kromě psychické zátěže pro strojvedoucího jde také o vážnou komplikaci pro stovky cestujících. Provoz na kolejích se zastaví. Dochází ke zdržení vlaků. „Stalo se mi to několikrát, že jsem pospíchala do školy, ale vlak zastavil v Bílině a dál už nejel. Prý kvůli nehodě na kolejích,“ zavzpomínala na studentská léta Maruška Pokorná z Teplic. České dráhy se v takových případech snaží vyjít cestujícím vstříc, a pokud to kapacita dovolí a přerušení provozu vypadá na delší dobu, nasadí na uzavřené části trati mimořádně autobusy, které jedou po silnici podél kolejí v uzavřené lokalitě.